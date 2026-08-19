روایتی از یک سقوط؛ ۲۸ مرداد نقطه عطف تاریخ معاصر ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تاریخ معاصر ایران سرشار از رویدادهایی است که هر یک در شکل‌گیری مسیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند.

در میان این وقایع، نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از مهم‌ترین مقاطع تاریخ ایران به شمار می‌روند، رویدادهایی که در بستر کشمکش‌های سیاسی داخلی، فشارهای اقتصادی و رقابت قدرت‌های خارجی شکل گرفتند و پیامدهای آنها سال‌ها بر فضای سیاسی کشور اثر گذاشت.

کودتای سال ۱۳۳۲ نتیجه مجموعه‌ای از تحولات و اختلافاتی بود که در سال‌های پیش از آن شکل گرفته بود و در نهایت به سقوط دولت محمد مصدق انجامید، بررسی زمینه‌ها، نقش جریان‌های داخلی و خارجی، تحولات نهضت ملی شدن نفت و پیامدهای سیاسی این حادثه، برای شناخت بهتر تاریخ معاصر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران

استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت است که بحث آن از سال ۱۳۲۵ در مجلس شورای ملی مطرح شد.

سید حبیب‌الله تدینی افزود: انگلیس پس از حدود سه سال مقابله با این جریان، در تیرماه ۱۳۲۸ قراردادی را به ایران تحمیل کرد که با مخالفت جدی مواجه شود و زمینه برای ملی شدن صنعت نفت فراهم شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی آمریکا گفت: با روی کار آمدن آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، طرح کودتا در ایران جدی‌تر شد، کرمیت روزولت، از مأموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و نوه تئودور روزولت، برای اجرای این طرح وارد ایران شد و با سازماندهی و تأمین مالی گروه‌هایی از اراذل و اوباش و ایجاد آشوب و ناآرامی، زمینه اجرای کودتای ۲۸ مرداد را فراهم کرد.

تدینی افزود: فشار اقتصادی ناشی از تحریم نفتی، اختلافات سیاسی داخلی و فعالیت‌های سازمان‌یافته عوامل کودتا، شرایطی را ایجاد کرد که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر شد.

۲۸ مرداد ساختار سیاسی کشور را در موقعیتی شکننده قرار داد

کارشناس ارشد تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای فهم دقیق کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نباید این رویداد را صرفاً به یک حادثه در یک روز محدود کرد، بلکه باید مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را که طی چند سال به تدریج شکل گرفت، مورد بررسی قرار داد زیرا این کودتا نتیجه انباشته شدن بحران‌هایی بود که در نهایت ساختار سیاسی کشور را در موقعیتی شکننده قرار داد.

ابوالقاسم جعفری با اشاره به نهضت ملی شدن صنعت نفت افزود: ریشه اصلی تحولات منتهی به کودتای ۲۸ مرداد را باید در مسئله نفت و تلاش ایران برای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود جست‌وجو کرد، ملی شدن صنعت نفت، که با حمایت گسترده اجتماعی همراه شد، مناسبات دیرینه میان ایران و بریتانیا را دستخوش تغییر کرد، دولت محمد مصدق تلاش داشت درآمد و مدیریت نفت را از چارچوب نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند و این اقدام، منافع اقتصادی و سیاسی بریتانیا را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داد.

جعفری ادامه داد: این تصمیم کشور را وارد مرحله‌ای دشوار کرد و بریتانیا در واکنش به ملی شدن نفت، مسیر صادرات نفت ایران را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را با مشکلات مالی روبه‌رو ساخت، در نتیجه، مسئله نفت از یک موضوع اقتصادی فراتر رفت و به مهم‌ترین محور مناقشه سیاسی ایران با قدرت‌های خارجی تبدیل شد.

این کارشناس و دبیر تاریخ با بیان اینکه بحران اقتصادی به تدریج بر فضای سیاسی کشور نیز اثر گذاشت، گفت: دولت مصدق برای مدیریت شرایط موجود نیازمند حمایت گسترده سیاسی و اجتماعی بود، اما هم‌زمان اختلافات در داخل کشور افزایش یافت و روابط میان دولت و دربار پرتنش شد و میان مصدق و برخی گروه‌ها و شخصیت‌هایی که در مراحل نخست نهضت ملی شدن نفت در کنار او قرار داشتند نیز فاصله ایجاد شد و انسجام جبهه سیاسی حامی دولت را کاهش داد و قدرت مانور مخالفان را افزایش داد.

جعفری با اشاره به نقش مجلس و جریان‌های سیاسی در آن دوره بیان کرد: ساختار سیاسی ایران در سال‌های منتهی به کودتا با کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو بود و اختلاف بر سر اختیارات نخست‌وزیر، نقش شاه، جایگاه مجلس و نحوه اداره کشور، به تدریج شکاف‌هایی ایجاد کرد که مدیریت بحران را دشوارتر ساخت.

وی افزود: از منظر تاریخ سیاسی، هرگاه نهادهای قدرت نتوانند در شرایط بحرانی سازوکار روشنی برای حل اختلافات داشته باشند، امکان ورود بازیگران خارج از ساختار رسمی افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به شرایط بین‌المللی گفت: کودتای ۲۸ مرداد را باید در چارچوب فضای جنگ سرد نیز بررسی کرد، در آن دوره، رقابت آمریکا و شوروی بر بسیاری از تحولات کشورهای مختلف جهان سایه انداخته بود و دولت آمریکا نسبت به افزایش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده در ایران نگرانی داشت و بریتانیا نیز در پی بازگرداندن موقعیت خود در مسئله نفت بود که به این ترتیب، اختلاف ایران و بریتانیا درباره نفت با نگرانی‌های امنیتی آمریکا پیوند خورد و زمینه برای شکل‌گیری یک مداخله مشترک فراهم شد.

وی ادامه داد: در روز ۲۸ مرداد، اعتراضات و تجمعات خیابانی در تهران گسترش پیدا کرد و در ادامه بخشی از نیروهای نظامی نیز وارد میدان شدند و مراکز مهم دولتی و نظامی یکی پس از دیگری تحت کنترل نیروهای مخالف دولت قرار گرفتند و سرانجام دولت مصدق سقوط کرد و با شکست دولت، محمدرضاشاه که پس از ناکامی مرحله نخست کودتا از کشور خارج شده بود، به ایران بازگشت و ساختار قدرت سیاسی کشور وارد مرحله تازه‌ای شد.

درس ۲۸ مرداد برای امروز حفظ وحدت و جلوگیری اختلاف ملی است

پژوهشگر تاریخ معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر بخواهیم از وقایع منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای جامعه امروز درس بگیریم، یکی از مهم‌ترین نکات، توجه به ضرورت وحدت و همبستگی ملی است، تجربه تاریخی نشان می‌دهد زمانی که جامعه در برابر یک مسئله مهم و سرنوشت‌ساز از انسجام برخوردار باشد، امکان عبور از بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند اما هرگاه اختلافات داخلی به شکاف‌های عمیق تبدیل شود، قدرت جامعه برای مقابله با تهدیدها کاهش می‌یابد.

علی سلیمانی افزود: در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، در مقطعی بر سر یک هدف مشترک یعنی دفاع از منافع ملی و حاکمیت ایران بر منابع خود به هم نزدیک شدند.

وی ادامه داد: همین همراهی، یکی از عوامل مهم موفقیت نهضت بود اما با افزایش اختلافات میان جریان‌های سیاسی، آن انسجام اولیه آسیب دید و فضای سیاسی کشور برای تشدید بحران آماده‌تر شد.

سلیمانی بیان کرد: یکی از درس‌های مهم تاریخ این است که اختلاف نظر در یک جامعه امری طبیعی است، اما اختلاف نباید به دشمنی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی منجر شود، جامعه‌ای که بتواند میان رقابت سیاسی و حفظ منافع ملی مرز مشخصی ایجاد کند، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و تجربه ۲۸ مرداد نشان می‌دهد که در شرایط حساس، حفظ نقاط مشترک و جلوگیری از تشدید شکاف‌های داخلی اهمیت بسیار زیادی دارد.

این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: امروز نیز جامعه ایران با مسائل و چالش‌های مختلفی مواجه است و ممکن است درباره شیوه حل این مسائل دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، این تفاوت دیدگاه‌ها نباید اصل تعلق به کشور و منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد، جامعه زمانی می‌تواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند که اختلاف سلیقه‌ها در چارچوب گفت‌وگو و قانون مدیریت شود و همه جریان‌ها در مسائل اساسی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات تاریخی گفت: مردم تنها تماشاگر تحولات سیاسی نیستند، بلکه رفتار و انتخاب آنان می‌تواند مسیر حوادث را تغییر دهد، تاریخ ۲۸ مرداد نشان می‌دهد که فضای اجتماعی و میزان همراهی مردم با جریان‌های مختلف، در سرنوشت تحولات سیاسی اثرگذار است، بنابراین افزایش آگاهی تاریخی و سیاسی جامعه، یکی از پایه‌های حفظ استقلال و ثبات کشور است.

سلیمانی تصریح کرد: یکی دیگر از درس‌های مهم این واقعه، ضرورت مراقبت از سرمایه اجتماعی است، اعتماد میان مردم، مسئولان و گروه‌های مختلف جامعه به آسانی شکل نمی‌گیرد و از دست رفتن آن می‌تواند کشور را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کند، مسئولان نیز باید با صداقت، پاسخگویی و توجه به مطالبات مردم، زمینه حفظ این سرمایه را فراهم کنند.

وی بیان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو، تحمل دیدگاه‌های متفاوت و تقویت نقاط مشترک هستیم، وحدت به معنای یکسان بودن همه دیدگاه‌ها نیست بلکه به این معناست که جامعه با وجود تفاوت‌ها، در مسائل اساسی همچون حفظ منافع ملی، استقلال و تمامیت کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرد.

این کارشناس تاریخ معاصر گفت: تاریخ برای تکرار اختلافات گذشته نیست، بلکه فرصتی برای شناخت اشتباهات و تقویت نقاط قوت جامعه است، اگر از تجربه ۲۸ مرداد یک پیام برای امروز استخراج کنیم، آن پیام این است که در بزنگاه‌های حساس، اختلافات فرعی نباید وحدت جامعه را از بین ببرد و حفظ همبستگی ملی باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.