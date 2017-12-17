«جنون در شب حادثه» را از رادیو نمایش بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «جنون در شب حادثه» را بهرام اکبری نوشته و داستان تک فرزند خانواده ای متمول را روایت می کند که با معاشرت هایش، دردسرهای زیادی به وجود می آورد.

این نمایش با بازی فریبا متخصص، پریسا مقتدی، احمد گنجی، فریدون محرابی، امیر منوچهری، سعیده فرضی، وحید منوچهری، مهدی نمینی مقدم، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، عبدالعلی کمالی، شیرین سپه راد، احمد شمس آصف و تعدادی دیگر از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه ۲۷ آذر ماه روی آنتن رادیو نمایش می رود و محمد مهاجر تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

علی حاجی نوروزی صدابردار، محمدرضا قبادی فر افکتور و فریبا طاهری گوینده این نمایش رادیویی هستند.