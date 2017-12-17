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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

ولی ملکی در نطق میان دستور؛

درآمد مفت خوارگی بیشتر از کسب و کار است

درآمد مفت خوارگی بیشتر از کسب و کار است

نماینده مردم مشکین شهر گفت: میزان سودی که بانکها در سال ۹۵ پرداخت کردند دو برابر درآمد شرکت های دولتی بوده است لذا درآمد مفت خوارگی بیشتر از درآمد کسب و کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در نطق میان دستور گفت: در سال ۹۵ میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت شد، در حالی که شرکت های دولتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود داشتند، یعنی درآمد مفت خوارگی زیاد و درآمد کسب و کار کم شده است.

وی با بیان اینکه تولید با موانع زیادی روبرو است، گفت: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید باید سالها دوندگی کنند. این در حالی است که در بدترین شرایط بانکها بهره ۱۸ درصد می پردازند اما تولید باید ۹ تا ۳۰ درصد مالیات بپردازد. بنابراین آدم عاقل سراغ تولید نمی رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بهره بانکی در سال ۹۴ به اندازه دستمزد ۱۱ میلیون کارگر بود و ۱۹ درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل می داد. اگر این اعتبارات به سمت تولید هدایت می شد رشد ۸ درصدی در اقتصاد امکان پذیر بود.

ملکی گفت: از سال ۸۱ تا ۸۹ تعداد بانکها به بیش از ۳ برابر و تعداد شعبات بانکها به بیش از ۸ برابر افزایش یافته است. چه رونقی در بازار بانکها وجود دارد که شاهد چنین رشدی هستیم؟

عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: این فرایند در حالی رخ داده است که بنگاه های تولیدی هر روز ورشکسته می شوند و وضعیت کشاورزی و صنعت تاریک است.

وی شیوه بانکداری کشور را ربوی خواند و گفت: بانکها به جای مشارکت در سرمایه گذاری فقط به دنبال کسب بهره برای پرداخت سپرده گذاران هستند. تیم اقتصادی دولت نباید در مقابل تصمیماتی که باعث افزایش تورم می شود سکوت کند.

وی عقد قرارداد ایران خودرو با رنو را اشتباهی استراتژیک خواند و گفت: از وزیر صنعت می خواهم قبل از عقد قرارداد جدید با رنو این شرکت را مجبور به اجرای قرارداد قبلی خود کند.

کد مطلب 4174379

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