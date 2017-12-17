پراندلی آماده مربیگری در تیم ملی ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال ایتالیا به دنبال سرمربی جدید است، چزاره پراندلی مدعی شده اگر این تیم هزار بار دیگر هم به او پیشنهاد بدهد هر بار حاضر است تا پیشنهاد را قبول کند.

ایتالیا بعد از ناکامی در رسیدن به رقابت‎های جام جهانی سرمربی‌اش را کنار گذاشته و فدراسیون فوتبال این کشور هنوز مربی‌ای برای تیم ملی‎شان انتخاب نکرده است.

چزاره پراندلی، سرمربی اسبق فیورنتینا اما در این باره به فاکس اسپورت گفت: اگر پیشنهادی داده شود درباره‌اش فکر می‎کنم. البته باید پروسه خوبی هم پشت این پیشنهاد باشد. هرگز نمی‎شود تماس تیم ملی را رد کرد. اگر هزار بار دیگر هم به من پیشنهاد دهند من قبول می‎کنم.

او درباره ونتورا هم گفت: با او ابراز همدردی می‎کنم. می‏خواستم به او زنگ بزنم و بعد از بازی با سوئد با او صحبت کنم. اما نمی‎دانستم این کار درست است یا نه. احساس بدی برایش داشتم و می‏‌خواستم به او بگویم خودش را سرزنش نکند. مشکل از او نبود، مشکل از سیستمی بود که کار نکرد.