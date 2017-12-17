پراندلی آماده مربیگری در تیم ملی ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال ایتالیا به دنبال سرمربی جدید است، چزاره پراندلی مدعی شده اگر این تیم هزار بار دیگر هم به او پیشنهاد بدهد هر بار حاضر است تا پیشنهاد را قبول کند.
ایتالیا بعد از ناکامی در رسیدن به رقابتهای جام جهانی سرمربیاش را کنار گذاشته و فدراسیون فوتبال این کشور هنوز مربیای برای تیم ملیشان انتخاب نکرده است.
چزاره پراندلی، سرمربی اسبق فیورنتینا اما در این باره به فاکس اسپورت گفت: اگر پیشنهادی داده شود دربارهاش فکر میکنم. البته باید پروسه خوبی هم پشت این پیشنهاد باشد. هرگز نمیشود تماس تیم ملی را رد کرد. اگر هزار بار دیگر هم به من پیشنهاد دهند من قبول میکنم.
او درباره ونتورا هم گفت: با او ابراز همدردی میکنم. میخواستم به او زنگ بزنم و بعد از بازی با سوئد با او صحبت کنم. اما نمیدانستم این کار درست است یا نه. احساس بدی برایش داشتم و میخواستم به او بگویم خودش را سرزنش نکند. مشکل از او نبود، مشکل از سیستمی بود که کار نکرد.
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