بیش از نیمی از انگلیسیها خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حالی که دور دوم گفتگوهای برگزیت میان اتحادیه اروپا و انگلیس به زودی به جریان میافتد، شهروندان بریتانیا ماندن در اتحادیه اروپا را به خروج از این اتحادیه ترجیح میدهند.
این نتیجه جدیدترین نظرسنجی است که در این رابطه صورت گرفته است.
طبق نظرسنجی که از سوی موسسه تحقیقاتی «بی ام جی» انجام گرفته، ۵۱ درصد از شهروندان بریتانیا خواهان آن هستند که بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا بماند. تنها ۴۱ درصد از سوال شوندگان با برگزیت موافق بودهاند. باقی آنها نیز در این باره مردد بودهاند.
ایندیپندنت نیز با انتشار نتیجه این نظرسنجی می نویسد: این نخستین بار از زمان برگزاری همهپرسی برگزیت در تابستان سال گذشته میلادی است که مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکثریت را تشکیل میدهند.
این نظرسنجی در بین روزهای ۵ و ۸ دسامبر انجام شده و در آن یک هزار و ۵۰۰ شهروند بریتانیایی شرکت کردهاند. افزایش شمار مخالفان برگزیت از آن ناشی میشود که تعداد کسانی که مخالف خروج بریتانیا بوده و هنگام همهپرسی از بازه سنی لازم برای رای دادن برخوردار نبودهاند، اکنون به سن لازم رسیدهاند.
شماری از سیاستمداران بریتانیایی انتشار نتایج تازهترین نظرسنجی را دستاویز قرار داده و قصد دارند، موضوع برگزاری همهپرسی جدید درباره برگزیت را مطرح کنند.
در همهپرسی برگزیت که در ماه ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شد، ۵۲ درصد رایدهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای مثبت و ۴۸ درصد رای مخالف داده بودند.
روز جمعه گذشته (۱۵ دسامبر) سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا در این مورد به توافق رسیدند که دور دوم مذاکرات برگزیت را به زودی آغاز کنند. مناسبات اقتصادی و تجاری دو طرف موضوع محوری دور دوم مذاکرات خواهد بود.
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