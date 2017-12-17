کتاب «معنویت قدسی از نگاه قرآن» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، معنویت واژه ای است کانونی با دامنه ای گسترده که با سرشت انسان مرتبط و بر بینش ها، گرایشات و کنش های جوامع بشری اثرگذار است. این واژه با توجه به خاستگاه الهی و غیرالهی اش به دو قسم قدسی و غیرقدسی تقسیم می شود. معنویت قدسی با رویکرد قرآنی، به نیازها و استعدادهای انسان نگاهی جامع دارد و با توجه به سه مقوله نیاز، هدف و استعداد انسان به تنظیم داده های اندیشه ای و رفتاری می پردازد.

نویسنده «معنویت قدسی از نگاه قرآن» ضمن ارائه تعاریف موجود از معنویت و سازمان، به آسیب شناسی آنها روی آورده و در ادامه با بررسی دقیق و گسترده آیات قرآن کریم، ضمن معناشناسی معنویت قدسی، به ارکان، مبانی و ویژگی ها و آثار آن نیز پرداخته است تا چارچوبی مشخص را از این عرصه جدید معنویت به سامان برساند. این فرآیند باعث نشان دادن قابلیت معنویت قدسی در مدیریت سازمانی و نشان دادن قابلیت والای قرآن کریم در ارائه نظریه های نو در مباحث علوم انسانی می شود. از سویی دیگر سعی کرده است افزون بر مفهوم شناسی دقیق از واژه معنویت در نگاه قدسی و وحیانی، به آسیب های دیگر مکاتب مدعی معنویت نیز اشاره کند.

این کتاب از سه فصل تشکیل شده است: ۱٫ معنویت (معناشناسی معنویت، رویکردهای معنویت و نسبت شناسی آن با مفاهیم همسو، آسیب شناسی معنویت غیرقدسی)، ۲٫ معنویت در سازمان (سازمان و نظریه های آن، معنویت سازمانی و رویکردهای معنویت در سازمان)، ۳٫ معنویت قدسی در سازمان با رویکرد قرآنی (مبانی، چیستی، ارکان، ویژگی ها و آثار معنویت قدسی از نگاه قرآن(.

کتاب «معنویت قدسی از نگاه قرآن» نوشته علیرضا نوبری در ۳۶۸ صفحه با قیمت ۱۸۰۰۰ تومان توسط نشر معارف و با همکاری دانشگاه معارف اسلامی منتشر شده است.