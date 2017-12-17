فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی گرگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گنبد کاووس ابراهیم کریمی با اعلام این خبر افزود: گروه کاوش و گمانی زنی شهر تاریخی گرگان (جرجان) به سرپرستی دکتر محمد مرتضایی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ جهت انجام بررسی و گمانه زنی فصل هفتم پژوهش های باستان شناسی شهر تاریخی جرجان به شهرستان گنبد کاووس اعزام گردید و فعالیت خود را شروع کرد.

وی ادامه داد : نیروهای یگان حفاظت پایگاه شرق استان برای حفظ و امنیت ازمیراث گرانبهای شهر تاریخی جرجان بصورت مستمر در محل کاوش حضور دارند.

مهندس کریمی در پایان اشاره کرد و افزود: شهر تاریخی گرگان(جرجان) در شهرستان گنبدکاووس با شماره ۷۲۶ در سال ۱۳۴۵در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

شهر باستانی گرگان مرکز ایالت تاریخی گرگان که در منابع جغرافیایی تاریخی به شهر جرجان معروف است در جنوب غربی شهر امروزی گنبد کاووس و در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهر استرآباد (گرگان امروزی) قرار دارد.

شهر جرجان یکی از بلاد معتبر در دوره های سامانیان، آل زیار و سلجوقیان بوده که بر اثر حملات مغول ها در ۶۱۷ هجری قمری از بین رفته است.این شهر بر روی ویرانه ی شهری از دوران پارتی و ساسانی با وسعتی در حدود ۱۲۰۰ هکتار ساخته شده است و از لحاظ معماری شهرسازی بسیار پیشرفته بوده است.