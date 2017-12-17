  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی گرگان آغاز شد

فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی گرگان آغاز شد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغاز فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی گرگان (جرجان) واقع در شهرستان گنبدکاووس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گنبد کاووس  ابراهیم کریمی با اعلام این خبر افزود: گروه کاوش و گمانی زنی شهر تاریخی گرگان (جرجان) به سرپرستی دکتر محمد مرتضایی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ جهت انجام بررسی و گمانه زنی فصل هفتم پژوهش های باستان شناسی شهر تاریخی جرجان به شهرستان گنبد کاووس اعزام گردید و فعالیت خود را شروع کرد.

وی ادامه داد : نیروهای یگان حفاظت پایگاه شرق استان برای حفظ و امنیت ازمیراث گرانبهای شهر تاریخی جرجان بصورت مستمر در محل کاوش حضور دارند.

  مهندس کریمی در پایان اشاره کرد و افزود: شهر تاریخی گرگان(جرجان) در شهرستان گنبدکاووس با شماره ۷۲۶ در سال ۱۳۴۵در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

شهر باستانی گرگان مرکز ایالت تاریخی گرگان که در منابع جغرافیایی تاریخی به شهر جرجان معروف است در جنوب غربی شهر امروزی گنبد کاووس و در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهر استرآباد (گرگان امروزی) قرار دارد.

شهر جرجان یکی از بلاد معتبر در دوره های سامانیان، آل زیار و سلجوقیان بوده که بر اثر حملات مغول ها در ۶۱۷ هجری قمری از بین رفته است.این شهر بر روی ویرانه ی شهری از دوران پارتی و ساسانی با وسعتی در حدود ۱۲۰۰ هکتار ساخته شده است و از لحاظ معماری شهرسازی بسیار پیشرفته بوده است.

کد مطلب 4174745
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها