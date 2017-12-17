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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۵۴

با حضور نمایندگانی از ۳۱ استان کشور؛

جشنواره ملی اقوام و عشایر در اراک گشایش یافت

جشنواره ملی اقوام و عشایر در اراک گشایش یافت

اراک- جشنواره ملی اقوام و عشایر با حضور نمایندگانی از ٣١ استان کشور، به منظور معرفی صنایع دستی، سوغات استان ها و سبک زندگی ایرانی اسلامی، به مدت چهار روز در اراک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی عصر یکشنبه در مراسم بازگشایی جشنواره ملی اقوام و عشایر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان مرکزی امسال میزبان برگزاری جشنواره ملی اقوام و عشایر است و نمایندگانی از ٣١ استان کشور در این جشنواره حضور دارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: جشنواره اقوام و عشایر با محوریت معرفی صنایع دستی، سوغات استان های کشور و آئین و سبک زندگی ایرانی و اسلامی اقوام مختلف در سراسر کشور برگزار می شود و در حال حاضر اراک میزبان این جشنواره است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره اقوام و عشایر با استقرار ٢١٥ غرفه در فضایی به مساحت چهار هزار متر مربع متمرکز شده و از تاریخ ٢٦ آذر ماه تا یکم دی ماه سال جاری برقرار است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: در راستای معرفی فرهنگ و آداب و فرهنگ ایرانی، در نظر داریم برای نخستین بار در کشور و در شهر اراک، کاروانی تحت عنوان کاروان شادی از مسیر میدان ولیعصر(عج) تا میدان شهدای اراک حرکت دهیم که قومیت های مختلف در آن حضور دارند.

فتح آبادی ادامه داد: این تعداد از شرکت کنندگان و غرفه های برپا شده در جشنواره اقوام با این سبک و نماد در استان مرکزی و شهر اراک بی سابقه بوده و تاکنون ٤٠٠ نفر از شرکت کنندگان این جشنواره وارد شهر اراک شده اند.

کد مطلب 4175152

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