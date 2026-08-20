  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

نقش حیاتی خدمات اورژانس در افزایش شانس بهبودی بیماران سکته مغزی

نقش حیاتی خدمات اورژانس در افزایش شانس بهبودی بیماران سکته مغزی

رئیس سازمان اورژانس کشور، بر نقش حیاتی خدمات پیش‌بیمارستانی در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی بیماران سکته مغزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر، در کنگره سکته مغزی، با اشاره به اهمیت تشخیص و مداخله سریع در بیماران مبتلا به سکته مغزی، بر نقش حیاتی خدمات پیش‌بیمارستانی در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی بیماران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه زمان در درمان سکته مغزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توسعه آموزش نیروهای اورژانس، ارتقای فرآیندهای تشخیص و انتقال سریع بیماران به مراکز تخصصی را از الزامات اساسی در مدیریت این بیماران عنوان کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان بخش‌های پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی برای ارتقای کیفیت خدمات به بیماران مبتلا به سکته مغزی تأکید کرد.

کد مطلب 6922519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها