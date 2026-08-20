نقش حیاتی خدمات اورژانس در افزایش شانس بهبودی بیماران سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر، در کنگره سکته مغزی، با اشاره به اهمیت تشخیص و مداخله سریع در بیماران مبتلا به سکته مغزی، بر نقش حیاتی خدمات پیشبیمارستانی در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی بیماران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه زمان در درمان سکته مغزی از اهمیت ویژهای برخوردار است، توسعه آموزش نیروهای اورژانس، ارتقای فرآیندهای تشخیص و انتقال سریع بیماران به مراکز تخصصی را از الزامات اساسی در مدیریت این بیماران عنوان کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان بخشهای پیشبیمارستانی و بیمارستانی و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی برای ارتقای کیفیت خدمات به بیماران مبتلا به سکته مغزی تأکید کرد.
نظر شما