خنثی کردن توطئه جداسازی اقلیم کردستان عراق/در سوریه می مانیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی صبح امروز دوشنبه در یادواره ۱۸۷۰ شهید ترور کردستان که همزمان با سالروز شهادت دکتر مفتح و روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، سفر خود به کردستان را تجدید خاطره با همسنگرانش در این منطقه خواند و گفت: مردم استان کردستان در اوج تبلیغات روانی دشمنان خط صحیح امام را خوب شناختند و در تبیین آن خون دادند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه استان کردستان بعد از تهران بیشترین شهدای ترور را داشته است، عنوان کرد: این نشان از صافی و زلالی تفکر درست در کردستان است.

وی با تجلیل از مقام شامخ ۱۸۷۰ شهید عظیم الشأن این استان در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی گفت: استان های مرزی به ویژه کردستان سد غیر قابل نفوذ و دژ مستحکم و فتح نشدنی در برابر تهاجمات سخت و نرم دشمنان هستند.

شمخانی با یادآوری خصوصیات فرماندهان شهید این استان که الگوی تکرار شدنی مردم داری، هوشمندی، شجاعت وبصیرت بوده اند به تفکر راهبردی ودرک عمیق انان نسبت به جداسازی صفوف مردم از ضدانقلاب و تروریست ها اشاره کرد و تاکید کرد: معرفی این شهدا، تلاش ها و ایثارگری های آنان رسالت مهم پیشکسوتان ایثار و جهاد و خانواده های شهدا در مسیر تبدیل کردن اسطوره های این سرزمین به قهرمانان قابل تاسی برای نسل جوان امروز است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با برشماری صفات و ویژگی های برجسته مردم کردستان همچون روحیه پهلوانی، استقامت، سخت کوشی و وطن دوستی اذعان داشت: عشق و دلبستگی عمیق مردم کردستان به هویت ایرانی و اسلامی خود، تلاش مستمر دشمنان را که در مقاطع زمانی مختلف و با طرح شعارهای فریبنده و توخالی به دنبال ایجاد گسست و تفرقه میان جامعه کردی و ناامن جلوه دادن این منطقه بوده اند با شکست روبرو کرده است.

وی با اشاره به تلاش کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای ایجاد و تثبیت ناامنی و تجزیه کشورهای منطقه اظهار داشت: توطئه جداسازی اقلیم کردستان از عراق که با هوشیاری و همکاری کشورهای منطقه در نطفه خفه شد، نشان دهنده قدرت و اراده مردم و دولتهای منطقه برای صیانت از امنیت و ثبات به عنوان ضروری ترین نیازتوسعه ، پیشرفت و رفاه عمومی است.

شمخانی با مرور تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و گذر پر افتخار ملت ایران از فراز و فرودهای پردامنه و خطرناک خاطرنشان کرد: در سایه حفظ روحیه و رفتار انقلابی، همبستگی، وحدت و همدلی همه اقوام ایرانی قادر خواهیم بود بر تمام توطئه ها و تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی چون گذشته غلبه نماییم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرزمین کردستان را سرشار از ظرفیت های گسترده در حوزه های مختلف انسانی، منابع طبیعی و ترانزیتی دانست که با سیاستگذاری صحیح و جلب مشارکت مردمی وحمایت واقعی از بخش های خصوصی مولد می تواند تبدیل به فرصت های گوناگون اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار گردد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شکست های پیاپی داعش و حامیان منطقه ای و بین المللی آن و هیاهوی آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه در این خصوص گفت: فعال سازی ظرفیتهای سیاسی و امنیتی جدید با مشارکت کشورهای مستقل منطقه ضمن از میان بردن تهدیدات بی سابقه ناشی ازاقدامات جریان تروریسم وابسته، فصل نوینی از مشارکت منطقه ای بدون در نظر گرفتن نقشی برای کشورهای غربی را در غرب آسیا شکل داده است .

شمخانی با اشاره به در اختیار قرار دادن هزاران موشک و سلاح ممنوعه و کشتار جمعی توسط آمریکا به عربستان سعودی و امارات عربی متحده برای ارتکاب جنایت علیه مردم یمن تصریح کرد: نمایش های رسانه ای نمی تواند چهره کریه جلادان خون آشامی که هزاران نفر از زنان و کودکان و سالمندان مظلوم و بی دفاع یمنی را قربانی امیال و اهداف غیر انسانی خود کردند پاک نماید .

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: با درخواست دولت قانونی سوریه تا زمان نابودی تمامی گروه های تروریستی در این کشور به حضور و ارائه خدمات مستشاری خود ادامه خواهیم داد و ادعاهای رژیم صهیونیستی و یا کشورهای دیگر نیز هیچ اثری بر محاسبات و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع ملی و امنیت منطقه ای ندارند.

امیر دریابان شمخانی تمام قدس شریف را پایتخت ابدی فلسطین اعلام کرد و با توجه به خطای محاسباتی و اشتباه راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی که موجب بیداری، خیزش دوباره و اتحاد جهان اسلام گردید اظهار داشت: موضوع فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام و محور انسجام مسلمانان برای مقابله با رژیم کودک کش صهیونیستی بوده وبه طور قطع اقداماتی از این دست روند زوال رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد داد.