ماکرون:برجام غیرقابل تغییر است/خواهان روابط سازنده با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، ابوالقاسم دلفی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در پاریس روز دوشنبه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه دیدار و استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و فرانسه و تحولات مثبت در روابط دو کشور از جمله توسعه همکاری های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی و علمی بعد از برجام اظهار داشت: به دنبال سفر آقای روحانی به پاریس و اجرای اسناد همکاری امضا شده در سفر مذکور، زمینه برای برداشتن گام های بلند در زمینه ارتقای مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فرانسه مهیاست.

ابوالقاسم دلفی با تشریح مواضع کشورمان در قبال تحولات منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر حل مسائل منطقه از طریق گفتگو تاکید داشته و با هرگونه تحمیل و مداخله خارجی مخالف است.

سفیر کشورمان با اشاره به روند مثبت رایزنی های دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای، آثار این رایزنی ها در کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور فرانسه در این دیدار با تاکید بر اراده این کشور در زمینه ایجاد روابط متعادل با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: فرانسه به دنبال یک دیالوگ و روابط سازنده با ایران است.

امانوئل ماکرون با اشاره به سیاست فرانسه در زمینه حفظ و اجرای موافقتنامه هسته ای گفت: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل تغییر نیست.

وی با اشاره به سیاست خارجی فرانسه مبنی بر گفتگو با همه طرفها اظهار داشت: فرانسه مایل به گفتگو با ایران در خصوص تحولات منطقه ای بوده و از روابط خوب بین وزارتخانه های دو کشور خرسند است.