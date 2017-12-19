وزیر خارجه انگلیس با چه رویی به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ غلامحسین غیب پرور صبح سه شنبه در مراسم معارفه سردار شاهچراغی، به عنوان فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی یک تحفه نادری است که خداوند عالم نه تنها به مردم ایران ، که به آزادگان جهان ارزانی کرد.

وی افزود: این لطف بی انتهای خدای سبحان ارزشمند است، خون های پاکی برای ایجاد انقلاب اسلامی و پایدار ماندن تقدیم شد و پاسداری از انقلاب اسلامی با تاسی شخصیت والای امام حسین(ع) انجام می شود و اگر شخصیت والای سیدالشهدا(ع) نبود انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت.

رییس سازمان بسیج مستضعفین، امام(ره) را شاگرد مکتب امام حسین(ع) دانست و افزود: حسین ابن علی(ع) بزرگ معلم امام(ره) ما است، که راه را باز کرد و هزاران درود به شرف مردمی که امام خود را فهمیدند و وی را رها نکردند و برای امام و انقلاب خود بذل جان کردند، این مردم از جنس یاران امام حسین(ع) در روز عاشورا هستند، این انقلاب آرزوی پیامبران و اولیای خدا برای ایجاد حاکمیت دینی است.

غیب پرور چنین حکومتی را از آرزوهای سیدالشهدا(ع) دانست و افزود: امام(ره) رفت و خلاء آن بزرگوار با یک نعمتی بزرگ و قائدی عظیم پر شد، کسی که فهم دین داشت و جزو تشکیل دهندگان این انقلاب بود و در زمان حیات امام بزرگوار مورد تصدیق ایشان قرار گرفت و بعد از امام سکان انقلاب را به دست گرفت.

بسیاری از تولیدات مواد مخدر در افغانستان متعلق به ایالات متحده است

وی گفت: امام خامنه ای نعمت مضاعفی برای انقلاب اسلامی در مقابل دشمنی های دشمنان است، دشمنان هرگز در برابر انقلاب اسلامی کوتاه نیامدند، کوتاه هم نخواهد آمد، باید خیلی ساده باشیم که فکر کنیم روزی آمریکا دست از دشمنی با انقلاب بر دارد، نظام مستبد، قدار، زورگو و بی اخلاقی مانند آمریکا در هر جنایتی در کره خاکی ذی نفع است، هشت سال یک عمر است، در جنگ هشت ساله و حوادث پس از آن دست آمریکا عیان بود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنایات آمریکا در افغانستان، گفت: بسیاری از تولیدات مواد مخدر در افغانستان متعلق به ایالات متحده است و این ها در حال تولید و توزیع هستند و از سه استان همجوار وارد کشور ما می کنند، آن مظلومیتی که امروز متوجه مردم مسلمان یمن است، کار آمریکایی ها است، بلایی که بر سر مردم مظلوم عراق، سوریه و فلسطین می آید کار آن ها است.

وی راه اندازی گروه های تکفیری را کار آمریکایی ها دانست و گفت: آن ها روزی آرام می شوند، که جامعه ما را از اسلام تهی کنند، امروز در یک طرف نعمتی بزرگ به نام انقلاب اسلامی و در طرف دیگر هجمه های کثیف مستکبران عالم قرار دارد.

غیب پرور به جنایات رژیم صهیونیستی در پی اقدام رییس جمهور آمریکا اشاره کرد و افزود: هر روز مسلمانان را به خاک و خون می کشند، وزیر خارجه انگلستان که عملکرد کثیفش علیه انقلاب اسلامی مشهود است، با چه رویی به تهران می آید، البته به یُمن ایستادگی مردم، خداوند برکات خود را بر ملت ما نازل می کند و جمع شدن بساط داعش به این شکل، معجزه است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: وظیفه ما در مقابل این دشمن و این انقلاب نورانی و این وحدت و این خانواده شهدا و نیز خدایی که دائم به ما لطف می کند، ایستادگی در راهی است که انتخاب کردیم، این راه آسان نیست، پاسداری از انقلاب و مجاهدت از آن سخت است، اگر در این راه ایستادگی کنیم، فرج تسریع می شود، البته مردم ما پایمردی خود را نشان دادند.

اولین گام برای مجاهدت در راه انقلاب مردم داری است

وی گفت: اولین گام برای مجاهدت در راه انقلاب مردم داری است، تا روزی که ما خادم مردم هستیم، برکات خداوند جاری و ساری است، شرایط انقلاب اسلامی اقتضا می کند، که ما در سنگرهای مختلف آمادگی لازم را داشته باشیم، مسئولیت ها امانت است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به تودیع و معارفه فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران اظهار داشت: سردار نصیری قریب به ۷۶ ماه شانه به شانه شهدا بوده و رزمندگی را از پایین ترین سطوح شروع کرده تا به این درجه رسیده است و از ایشان به واسطه همه زحماتشان تشکر و قدردانی داریم.

غیب پرور افزود: سپاه حفاظت به دلیل اینکه با مجموعه امنیت ملی سر و کار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت وی پهنای کشور جمهوری اسلامی است و لذا از سنگری به سنگر دیگر رفته است.

وی بیان داشت: سردار شاهچراغی نیز قریب به ۸۰ ماه شهدا را همراهی کرده است و صحنه های مختلف دفاع مقدس را دیده است و در عرصه های مختلف بعد از دفاع مقدس توفیق خدمتگزاری را داشته است، وی در استان های مختلف فرماندهی کرده است و خاطره خوشی را از خود بر جای گذاشته است و امروز این سردار سنگربانی سپاه سیدالشهدا (ع) را تحویل می گیرد و باید بگوییم هر دو این عزیزان یادگاران دفاع مقدس هستند.

غیب پرور در پایان با اشاره به حضور ائمه جماعت و مسئولین و خانواده شهدا در این جلسه گفت: حضور این عزیزان پشتوانه محکمی محسوب می شود و از همگی می خواهم ایشان را کمک و همیاری کنند و این خصوصیت در سپاه یعنی ارتباط سپاه با بسیج و مسئولین نیز یک نعمت بزرگ است که باید قدردان آن باشیم.