بازدید شهردار تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی در جریان بازدید صبحگاهی خود با حضور در ایستگاه میدان صنعت در جریان نحوه تکمیل ایستگاه ها، تامین پله برقی ها و تجهیزات مورد نیاز در خط هفت مترو تهران قرار گرفت.

وی در ادامه به وسیله کابین به بازدید از مسیر خط هفت و ایستگاه های آماده سازی شده پرداخت و در گفتگو با مدیران شهری نحوه تامین مالی، خرید تجهیزات و تکمیل خط هفت مترو را مورد بررسی قرار داد.

شهردار تهران در ادامه این بازدید به وسیله کابین به خط شش مترو تهران و ایستگاه دولت آباد رفت تا در جریان آخرین روند ساخت ایستگاه های طول مسیر خط شش و همچنین تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این خط قرار گیرد.

نجفی همچنین در جریان در جلسه هماهنگی خط شش و هفت مترو تهران که با حضور جمعی از مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران، مالی و اقتصادی و بانک شهر برگزار شد به بررسی گزارش های فنی و اجرایی به منظور تکمیل خطوط مترو تهران و نیازهای پیش رو پرداخت.

وی طی سخنانی در این جلسه با تاکید بر اهمیت مترو به عنوان ستون فقرات حمل و نقل درون شهری بر ضرورت سرعت بخشی به کارها و جدیت در امر توسعه مترو تاکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به پیش بینی های دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: علاوه بر این شهرداری تهران نیز پیشنهادهایی در این زمینه داشته است که تا کنون چندین جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده و امیدوار هستیم با بهبود شرایط مالی توسعه مترو در شهر تهران به خوبی انجام شود.