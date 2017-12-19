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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

بازدید شهردار تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران

بازدید شهردار تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران

شهردار تهران صبح امروز با حضور در خطوط ۶ و ۷ مترو تهران از نزدیک در جریان آخرین روند تکمیل خطوط مترو و تامین تجهیزات مورد نیاز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی در جریان بازدید صبحگاهی خود با حضور در ایستگاه میدان صنعت در جریان نحوه تکمیل ایستگاه ها، تامین پله برقی ها و تجهیزات مورد نیاز در خط هفت مترو تهران قرار گرفت.

وی در ادامه به وسیله کابین به بازدید از مسیر خط هفت و ایستگاه های آماده سازی شده پرداخت و در گفتگو با مدیران شهری نحوه تامین مالی، خرید تجهیزات و تکمیل خط هفت مترو را مورد بررسی قرار داد.

شهردار تهران در ادامه این بازدید به وسیله کابین به خط شش مترو تهران و ایستگاه دولت آباد رفت تا در جریان آخرین روند ساخت ایستگاه های طول مسیر خط شش و همچنین تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این خط قرار گیرد.

نجفی همچنین در جریان در جلسه هماهنگی خط شش و هفت مترو تهران که با حضور جمعی از مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران، مالی و اقتصادی و بانک شهر برگزار شد به بررسی گزارش های فنی و اجرایی به منظور تکمیل خطوط مترو تهران و نیازهای پیش رو پرداخت.

وی طی سخنانی در این جلسه با تاکید بر اهمیت مترو به عنوان ستون فقرات حمل و نقل درون شهری بر ضرورت سرعت بخشی به کارها و جدیت در امر توسعه مترو تاکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به پیش بینی های دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: علاوه بر این شهرداری تهران نیز پیشنهادهایی در این زمینه داشته است که تا کنون چندین جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده و امیدوار هستیم با بهبود شرایط مالی توسعه مترو در شهر تهران به خوبی انجام شود.

کد مطلب 4176825
نورا حسینی

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