به گزارش خبرگزاری مهر، روسا و اعضای شورای شهر استان‌های سراسر کشور از خط ۱۰ مترو تهران بازدید کردند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه این بازدید با بیان اینکه ما در مدیریت شهری تهران، برای کمک به بحث حمل و نقل عمومی حدود ۵۰ درصد از بودجه را به این کار اختصاص دادیم، گفت: در شهرهای دیگر بیش از نیمی از اعتبار مترو را دولت می پردازد اما در تهران چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد بلیت مترو باید یک سوم آن را مسافر، یک سوم را شهرداری از بودجه شهر و یک سوم دیگر را نیز دولت پرداخت کند و این موضوع مورد تصویب قرار گرفته است. ضمن اینکه دولت باید بابت کاهش مصرف بنزین که در ازای هر کیلومتر ساخت مترو صورت می گیرد نیز به شهرداری کمک کند.

وی افزود: ما بیشتر توان‌مان را برای تکمیل ۷ خط موجود مترو گذاشتیم و تا پایان مهرماه نیز سه شامل ایستگاه تختی در خط ۷ و مریم مقدس و سرباز در خط ۶ افتتاح خواهند شد. احداث خطوط جدید در اولویت بعدی ما قرار دارد.