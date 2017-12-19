قرارداد دو بازیکن جدید استقلال در هیات فوتبال ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی و بهنام برزای که از مدتها قبل قراردادهای خود را با باشگاه استقلال منعقد کرده و برای اضافه شدن به لیست آبی پوشان انتظار نقل و انتقالات زمستانی را می کشیدند، امروز با حضور در هیات فوتبال تهران رسما قرارداد خود را با این تیم ثبت کردند.

نام محسن کریمی به جای نام حسن بیت سعید در لیست نفرات استقلال اضافه شد و نام بهنام برزای نیز بعد از خروج نام یعقوب کریمی به جای وی در این لیست اضافه می شود. به این ترتیب شفر می تواند در صورت نیاز از بازیکنان در جام حذفی مقابل ایرانجوان استفاده کند.