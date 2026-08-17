به گزارش خبرنگار مهر، سعید آجرلو عصر امروز در همایش «نقش ایران در بازسازی نظم منطقه؛ با تمرکز بر تحولات تنگه هرمز» با طرح این پرسش که پایان جنگ چگونه امکان‌پذیر است، اظهار کرد: در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.



وی ادامه داد: دیدگاه نخست، همراهی با آمریکاست؛ به این معنا که نظم امنیتی تحت مدیریت آمریکا و آنچه از آن به عنوان هژمونی آمریکا یاد می‌شود، پذیرفته شود و ایران نیز بخشی از این نظم امنیتی باشد.



این استاد دانشگاه درباره دیدگاه‌های دیگر گفت: دیدگاه دوم و سوم بر این باورند که باید آمریکا را خسته کرد. یکی از راه‌هایی که برخی دوستان برای این منظور مطرح می‌کنند، انجام حمله پیش‌دستانه است. آنها معتقدند حمله پیش‌دستانه می‌تواند ضربه‌ای به آمریکا وارد کند، اما خسته کردن آمریکا از این طریق، ساده‌انگاری است.



آجرلو افزود: گروهی نیز معتقدند مذاکره ضرورتی ندارد و باید با اتکا به تاب‌آوری چندماهه، همین وضعیت را ادامه داد؛ یعنی شرایطی شکل بگیرد که نه مذاکره انجام شود و نه جنگ پایان یابد و وضعیت موجود برای مدتی ادامه پیدا کند.



رئیس مرکز افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، با اشاره به اظهارات اخیر شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اظهار کرد: وی چند روز پیش گفت که تفاهم اسلام‌آباد باعث شد ۳۰۰ هزار نفر به خانه‌های خود بازگردند؛ افرادی که پیش از آن آواره شده بودند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تنگه هرمز گفت: ما در موضوع تنگه هرمز جنگیدیم. اگر این مذاکره به نتیجه برسد، مسیر جنوبی بسته شده و یک مسیر موقت به‌عنوان مسیر جدید و مسیر میانی باز خواهد شد.



آجرلو همچنین با اشاره به مقایسه‌ای که برخی کارشناسان میان ایران و یمن مطرح می‌کنند، گفت: اساساً جامعه ایران با جامعه یمن متفاوت است. چگونه برخی می‌توانند جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را که الهام‌بخش جبهه مقاومت بوده و یمن یکی از شعاع‌های آن به شمار می‌رود، کنار بگذارند و در عین حال بگویند باید از یمن درس بگیریم؟ انقلاب اسلامی الهام‌بخش بوده و حزب‌الله، عراق، یمن و دیگر مناطق، از جمله شعاع‌های این جریان هستند.



وی با اشاره به دیدگاه اندیشکده‌های تندرو آمریکایی اظهار کرد: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، پیشنهادهایی است که اندیشکده‌های تندرو آمریکا به دولت این کشور و ترامپ ارائه می‌کنند. این اندیشکده‌ها بر افزایش فشار اقتصادی تأکید دارند تا پس از تشدید فشارها، بار دیگر حمله انجام شود.



آجرلو گفت: جنگ باید به‌گونه‌ای پایان یابد که جنگ جدیدی اتفاق نیفتد و این موضوع در چارچوب بازدارندگی تعریف می‌شود. باید نظم جدید منطقه‌ای ایجاد کنیم و نظم مورد نظر آمریکا را برهم بزنیم.



وی ادامه داد: وقتی ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم، دیگران نیز نباید بتوانند نفت بفروشند؛ بنابراین باید طرح و بازی جدیدی را در دستور کار قرار داد.



مدیر افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسئله مهم برای آمریکا این است که هزینه خروج از جنگ از هزینه ماندن آن بیشتر باشد؛ زیرا در چنین شرایطی، ایران به هژمونی منطقه تبدیل خواهد شد.