انعقاد ۸۸ قرارداد راه روستایی به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در حوزه ساخت و توسعه راه های روستایی استان کرمان، تعداد ۸۸ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۱.۲ همت منعقد شده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال منعقد شده و ۱۶ پروژه به طول ۱۵۰ کیلومتر نیز در قالب مرحله دوم تفاهمنامه با استانداری، در دست مناقصه قرار دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۲۸۰ کیلومتر آسفالت در قالب پروژه های ساخت و توسعه راه های روستایی اجرا و ۲۳۳ دستگاه ابنیه فنی احداث شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان کرمان خاطرنشان کرد: در زمینه بهبود برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار در شمال استان کرمان از راه مناسب، حدود ۱۰ درصد بهبود در شاخص برخورداری حاصل شده است.

وی بیان کرد: توسعه راه های روستایی با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد، بهبود دسترسی روستاییان و ارتقای شاخص های برخورداری در مناطق مختلف استان کرمان ادامه دارد.