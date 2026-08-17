تداوم حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات جدید این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده های اسرائیلی در دو نوبت شهرک المنصوری در منطقه صور در جنوب لبنان را بمباران کردند.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرک عیترون در بنت جبیل در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همچنین شهرک بنی حیان در مرجعیون در جنوب لبنان نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

همچنین نظامیان اسرائیلی در وادی الجمل و دوبیه در حومه شمالی و غربی شهر میس الجبل دست به تحرکات زمینی زده و برخی منازل نیز با توپخانه و دیگر آتشبارها هدف قرار گرفتند.

در شهرک حداثا در بنت جبیل نیز ارتش اشغالگر تحرکاتی انجام داد.