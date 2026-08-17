پوشش بیمه سلامت برای ۷۰۳ هزار اردبیلی/ هزینه ماهانه ۵۵ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شریفی در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان که به مناسبت سالروز تاسیس بیمه سلامت برگزار شد، اظهار کرد: ۵۳ درصد جمعیت استان اردبیل شامل ۷۰۳ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که پنج دهک اول این جمعیت به شکل رایگان از خدمات بیمه سلامت برخوردار هستند.

وی افزود: در سطح استان ۱۳۸۷ موسسه شامل، مطب، داروخانه، آزمایشگاه و.‌.. طرف قراداد بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل با اشاره به آمار مراجعات بیمه‌شدگان طی سال ۱۴۰۴ به مراکز درمانی استان، گفت: سال گذشته در مجموع افراد تحت پوشش بیمه بیش از ۵ میلیون بار به شکل سرپایی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. همچنین در این مدت ۲۳۴۰۰۰ نفر از خدمات بستری برخوردار شدند که بار مالی هر بار مراجعه سرپایی ۲۰۰ هزار تومان و برای بستری نیز ۶ میلیون تومان بوده است.

شریفی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز هزینه‌کرد بیمه سلامت در بخش سرپایی و بستری به ترتیب برای هر بار مراجعه ۳۴۰ هزار تومان و ۱۲ میلیون تومان شده است که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: بیمه سلامت استان ماهانه ۵۵ میلیارد تومان در بخش دارو (سهم پایه + ارز طرح دارویاری) و ۴ میلیارد تومان نیز به شکل ماهانه صرف شیر خشک شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل از ارائه خدمات درمانی ویژه به بیماران خاص و صعب‌العلاج در این استان خبر داد و تأکید کرد که در حال حاضر این اداره‌کل با تخصیص اعتبارات قابل توجه، بار سنگین هزینه‌های درمانی را از دوش بیماران برداشته است.

شریفی با تشریح اقدامات حمایتی این سازمان، اظهار کرد: بیمه سلامت استان ماهانه ۱۱.۵ میلیارد تومان برای هزینه دیالیز بیماران صرف می‌کند که این خدمات در هر دو بخش دولتی و خصوصی به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود و مجموع هزینه‌کرد سالانه در این بخش به ۱۳۷ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به آمار بیماران تحت پوشش افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار و ۱۲۰ بیمار صعب‌العلاج در استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند که از خدمات متنوع دارویی، پاراکلینیکی، بستری و تجهیزات پزشکی بهره‌مند هستند و برآورد می‌شود سالانه ۳۱ میلیارد تومان به صورت مستقیم به این بیماران پرداخت شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل تأکید کرد: سقف استانی پرداخت به هر بیمار صعب‌العلاج تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

شریفی در ادامه با بیان اینکه طبق ابلاغیه‌های جدید، ۱۳۳ نوع بیماری در زمره بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص قرار گرفته‌اند، گفت: از این تعداد، ۶۹ بیماری دارای بسته‌های خدمتی مشخص هستند که بیماران مبتلا به آن‌ها از خدمات ویژه‌تری در مراکز درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی از افزایش سطح تعهدات بیمه سلامت خبر داد و افزود: تعداد داروها از ۱۳۰ به ۲۱۱ قلم، آزمایش‌ها از ۱۳ به ۲۹ مورد، تصویربرداری از صفر به ۳ مورد و خدمات توان‌بخشی از صفر به ۵ مورد افزایش یافته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل همچنین به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۵ میلیارد تومان برای درمان ناباروری هزینه شده است؛ به طوری که هم‌اکنون ۶ هزار و ۷۰۰ فرد نابارور نشان‌دار شده و از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند. و سقف پاداش اهدای کلیه نیز ۱۱۰ میلیون تومان می باشد.

شریفی با اشاره به سیاست‌های حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی تاکید کرد: خدمات بیمه سلامت برای دهک‌های یک تا پنج، کمیته امداد، بهزیستی و بیماران خاص به‌صورت بستری رایگان یا با پوشش ۹۸ درصدی سهم سازمان انجام می‌شود.

وی گفت: برخورداری از بیمه سلامت برای پنج دهک اول رایگان بوده و همچنین دهک‌های ۶ تا ۱۰ نیز بسته به دهک درآمدی، از تخفیف‌های پلکانی ۶۰ تا صفر درصدی برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده، ماهانه ۲ میلیارد تومان نیز صرفاً برای تأمین سهم دارویی بیماران صعب‌العلاج هزینه می‌شود تا دغدغه‌های درمانی این قشر به حداقل برسد.

وی عنوان کرد: طی سال ۱۴۰۴ درآمد بیمه سلامت استان (از محل بیمه کارمندی) ۴۶۵ میلیارد تومان بوده که در مقابل ۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان صرف هزینه‌های درمانی هم استانی‌ها شده است