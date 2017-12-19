به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی به همت باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی، در دو شاخه شعر طنز و نثر طنز و با هدف آموزش نویسندگی و طنزپردازی در هشت جلسه برگزار میشود.
در این دوره که به صورت حضوری در تهران برگزار میشود، امکان آموزش و پیگیری مطالب به صورت مجازی برای سایر شرکتکنندگان در شهرهای دیگر نیز فراهم شده است.
لازم بهذکر است، کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند به عنوان تحریریه دوم در گروه رسانهای راهراه مشغول به فعالیت خواهند شد.
گفتنی است، علاقهمندان جهت شرکت در این دوره، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبتنام میتوانند به آیدی @tanzym۶ در تلگرام مراجعه کنند.
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