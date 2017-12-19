بنای تاریخی چشمه عمارت به شهرداری بهشهر واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد محمدی تاکامی، عصر سه شنبه در بازدید سرزده از تعدادی طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری بهشهر اظهار کرد: تلاش برای نهایی شدن این واگذاری با رایزنی‌های مختلف با میراث عملیاتی شده و رد دست انجام است تا از این طریق درآمدهای کسب شده صرف امورات گردشگری و خدماتی در شهر شود.

وی افزود: شهرداری بارها اعلام کرده است که در مدیریت این بنای تاریخی با نهایت دقت وارد عمل می‌شود و امیدواریم با اجرایی شدن این مهم، شاهد رشد و توسعه مناسب در این شهر تاریخی و میراثی باشیم.

مدیرکل دفترشهری وامورشوراهای استانداری مازندران همچنین با اشاره به تاکیدات استاندار مازندران در مورد تفکیک زباله و ساماندهی زباله‌ها یادآور شد: توجه به محیط زیستی سالم مهمترین وظیفه ما در قبال این طبیعت و جنگل و محل اطراف زندگی است که باید نهایت دقت در این امور انجام شود.

محمدی تاکامی ادامه داد: باید با مدیریت اصولی، ریجکتی های کارخانه کمپوست بهشهر که کمیوستی برای شرق مازندران است؛ به انرژی برق تبدیل شود که پیگیری می‌شود.

سرپرست شهرداری بهشهر هم با قدردانی از رایزنی‌های انجام شده برای واگذاری مدیریت بنای تاریخی چشمه عمارت به شهرداری بهشهر گفت: تلاش داریم تا با استفاده از توانمندی‌های مختلف در حوزه شهرداری و شهر بهشهر، برای مدیریت مناسب در این بخش وارد شویم.

یاسر فیروزی همچنین گفت: فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبداء با توجه به تاکید استاندار مازندران و دستور فرماندار بهشهر با قوت در دست برنامه ریزی است تا بتوانیم با نهایدنه کردن این فرهنگ مهم، زباله کمتری تولید کرده و با تفیک زباله، از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری شود.