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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۷:۵۱

زمین‌لرزه ای شدید گوریه در خوزستان را به لرزه درآورد

زمین‌لرزه ای شدید گوریه در خوزستان را به لرزه درآورد

اهواز - امروز، زلزله ای نسبتا شدید، گوریه در استان خوزستان را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۵:۱۸ بامداد امروز زلزله ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر گوریه در شهرستان شوشتر را به لرزه درآورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۸.۷۷، عرض جغرافیایی: ۳۱.۹ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

زمین لرزه ای که گوریه را را به لرزه درآورده است، در پنج کیلومتری گوریه (خوزستان)، ۱۷ کیلومتری شوشتر (خوزستان)، ۳۷ کیلومتری ملاثانی (خوزستان)، ۶۵ کیلومتری اهواز و ۱۸۰ کیلومتری خرم آباد رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گوریه در استان خوزستان در دو هفته اخیر به صورت تقریبا روزانه شاهد وقوع زمین لرزه های بالای سه ریشتر بوده است.

کد مطلب 4178545

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