به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی امروز پنجشنبه با حضور در استان کرمانشاه و روستای زلزلهزده قلعهواری این استان از این منطقه بازدید کرد و در دیدار مستقیم و چهره به چهره با مردم در جریان مشکلات و نیازهای آنان قرار گرفت.
وی در ادامه بر نحوه استقرار ۳۰۰ کانکس اهدایی وزارت دفاع به مردم این دو روستا نظارت کرد و از مدیران این وزارتخانه خواست برای اسکان موقت مردم در کانکسها تمام تلاش خود را با توجه به سردی هوا به کار گیرند.
وزیر دفاع همچنین در دیدار با مردم این روستاها، ضمن تسلیت به هموطنان کرمانشاهی گفت: از همان لحظه وقوع زلزله دولت، نیروهای مسلح و مردم کشورمان به کمک زلزلهزدگان شتافتند و در امدادرسانی از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند و مردم مطمئن باشند تا آخر در کنار آنان هستیم.
امیر سرتیپ حاتمی همچنین با حضور در محل ساخت کانکسهای سپاه در زرینجوب و ارتش در پادگان ابوذر، از نزدیک در جریان روند اقدامات و فعالیتهای یگانهای مختلف سپاه و ارتش در کمکرسانی به زلزلهزدگان قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به بازدید فرمانده معظم کل قوا و رئیس جمهور از مناطق زلزلهزده و تاکید بر اسکان سریع زلزلهزدگان خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن زمستان و سردی هوا در این منطقه اسکان مردم در کانکس هر چه سریعتر باید به اتمام برسد تا مردم در رنج نباشند.
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