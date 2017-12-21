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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

فرماندار قرچک:

گسل دشت ورامین فعال است/لزوم حضور دستگاه های خدمات رسان در قرچک

گسل دشت ورامین فعال است/لزوم حضور دستگاه های خدمات رسان در قرچک

قرچک- فرماندار قرچک در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان با بیان این که گسل دشت ورامین فعال است، از دستگاه های خدمات رسان قرچک خواست به جدیت پیگیر باشند و خارج از شهرستان نروند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران قرچک که با حضور روسای ادارات برگزار شد، طی سخنانی گفت: متاسفانه در قرچک بافت فرسوده و حاشیه نشینی داریم و این موارد احتمال وقوع خسارات را افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: بی رو دربایستی امکانات هم در حد قابل قبول مواقع بحران نداریم.

فرماندار قرچک با بیان این که هوشیاری و آمادگی به خصوص در مسئولان و مدیران امداد و مدیریت بحران باید خیلی خوب باشد، گفت: مردم از نظر روانی هم در آرامش نیستند و حتما لازم است، مدیران در محل کار حضور داشته باشند و دستگاه های خدمات رسان به جدیت پیگیر باشند و خارج از شهرستان نروند، تا زمانی که با بحران مواجه شدیم مشکلی نداشته باشیم.

وی از آمادگی اتاق مدیریت بحران خبر داد و گفت: حداکثر مدت زمانی که دوستان در صورت وقوع حادثه ای باید خود را برسانند، تا ۱۰ دقیقه است و همه اعضا باید حاضر باشند، چرا که هیچ بحثی مهم تر از زلزله نیست، چرا که گسل های تهران طبق اخباری که رسیده به این گسل نزدیک هستند و گسل دشت ورامین فعال است.

کد مطلب 4178690

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