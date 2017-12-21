خبرگزاری مهر – گروه استانها: غم بی سرپناهی و غصه فقدان عزیزان در تمام این ۴۰ روز لحظه ای رهایشان نکرد، چه شبهایی که با کابوس تکرار حادثه وحشتناک خشم زمین از خواب بیدار شده اند و چه روزهایی که حسرت سرپا شدن دوباره کاشانه های ویران شده را در دل هایشان داشته اند.

چهل روز گذشت از آن شب کذایی، شبی که هیاهوی بی پروای زمین شیرینی های دنیا را به کام خیلی ها تلخ کرد، شبی که از تاریکی سرد و بی روح شهر فقط صدای ناله های زیر آوار و ضجه های بازماندگان در یادها مانده و مدام آن صداهای دردناک برای مردمانش تداعی می شود.

شب چله امسال چه شبی غم انگیز است، شاید هم تلخ ترین شب سال باشد آنجا که باید زمستان سرد و سوزناک را زیر چادرها و در کنار ویرانه ها و آوارها تحویل بگیری، زمستانی که قرار است از این پس تازیانه های سردش را محکم تر از همیشه بر تن عریان شهر بی پناهان بکوبد.

فقط کمی دلداری می خواهند مردمان مقاومی که زیر بار این مصیبت بزرگ قامتشان خم نشد و همچون کوه ایستادند تا از نو رنگ امید را بر آوارهای شهرشان بکشند، کمی امید می خواهند تا در بلندترین شب سال جای خالی عزیزانشان را کمتر احساس کنند.

باز هم ردپای محبت را می توان در گام های پر مهری دید که این دست های مددخواسته را دیدند و به میدان آمدند تا اندکی از بار این غم را از شانه های خسته زلزله زدگان برگیرند و به دوش کشند.

کاروان بزرگ هدایای فرهنگی در راه مناطق زلزله زده

مهناز فتاحی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: کاروان بزرگ هدایای فرهنگی از سوی ستاد امداد فرهنگی کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان در مناطق زلزله زده برای شب یلدا آماده شده و این کاروان ۴ هزار بسته فرهنگی در قالب چند دستگاه وانت و کامیون به مناطق زلزله زده در شهرهای ثلاث باباجانی ارسال و در مدارس هدف در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ارسال بسته های فرهنگی به مناطق زلزله زده در شهرها و روستاهای سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی خبر داد و افزود: ارسال این بسته ها تا مادامی که تمامی کمک های رسیده، به دست دانش آموزان برسد ادامه خواهد داشت.

توجه ویژه به توزیع میوه در مناطق زلزله زده برای شب یلدا

رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به حساسیت توجه به مناطق زلزله زده اظهار داشت: امسال باید در بحث توزیع میوه شب عید به این مناطق نگاه ویژه داشته باشیم و کمک های پیش بینی شده را برای آنها در نظر بگیریم.

برپایی ویژه برنامه "یلدای دلتنگی" برای نکوداشت درگذشتگان در زلزله

مهدی عبدالمالکی، قائم مقام شهردار کرمانشاه هم از برگزاری ویژه برنامه "یلدای دلتنگی" در شب یلدا و به منظور نکوداشت چهلمین روز درگذشت زلزله زدگان خبر داد و گفت: این ویژه برنامه ساعت ۱۶ الی ۱۹ روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه باحضور شاعران و هنرمندان در محل فرهنگسرای گل نرگس واقع در ابتدای شهرک ژاندارمری برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، شاعران، اساتید، اهالی فرهنگ و هنر و ادیبان کرمانشاهی در آستانه فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال با اجرای مراسم عصر شعر و دلنوشته، به بزرگداشت جانباختگان زلزله ویرانگر اخیر استان کرمانشاه پرداختند.

برپایی نمایشگاه خیابانی "اشک یلدا" در کرمانشاه

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه همچنین اظهار داشت: نمایشگاه خیابانی کاریکاتور، تصویرسازی و پوستر خیابانی «اشک یلدا» از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در پارک نوبهار کرمانشاه برپا است و این نمایشگاه با همکاری شهرداری کرمانشاه، حوزه هنری و انجمن کاریکاتور و مجموعه نینوا در چهار راه نوبهار دایر شده است.

عبدالمالکی یادآور شد: نهم دیماه نیز نمایشگاه عکس در پاسداشت درگذشتگان زلزله کرمانشاه و در محل نگارخانه شهر واقع در چهارراه جوانشیر برپا خواهد شد.

شب یلدا در فرهنگسرای خاوران تهران با محوریت کمک به زلزله زدگان

همچنین مراسمی به مناسبت شب یلدا عصر روز دوشنبه ۲۷ آذرماه به نفع زلزله زدگان کرمانشاه در فرهنگسرای خاوران برگزار شد که رئیس فرهنگسرای خاوران در این زمینه اظهار داشت: تمرکز اصلی جمعیت هلال احمر در جمع آوری کمک های نقدی است تا بتوان براساس نیازهای مردم آسیب دیده اقلام مورد نیاز را تهیه و ارسال کرد، این برنامه در قالب ریمیکس، مسابقه، اجرای موسیقی، پیرامید، سخنرانی، اجرای نمایش رزمی، پخش کلیپ برای مردم کرمانشاه و... برگزار شد.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) کرمانشاه از برگزاری جشن "شب یلدا" ویژه کودکان مناطق زلزله زده در مجموعه ورزشی "کوثر" سرپل ذهاب خبر داد.

توزیع۱۰۰۰ بسته غذایی ویژه شب یلدا در بین زلزله زدگان

جعفر دانش پرور، مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) کرمانشاه از توزیع هزار بسته مواد غذایی شامل انواع خوراکی و اقلام ویژه شب یلدا میان خانواده های آسیب دیده زلزله در این شب خبر داد.

وی بیان داشت: امسال قصد داریم جهت تقویت روحیه کودکان مناطق زلزله زده تمام تمرکز را برای برگزاری جشن شب یلدا در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب بگذاریم و یک جشن باشکوه در سالن ورزشی کوثر شهر سرپل ذهاب به صرف شام برگزار کنیم.

دانش پرور با بیان اینکه با تیم سازی که در منطقه شده تا حد زیادی خانواده های آسیب دیده و نیازمند شناسایی گردیده و اقلام خوراکی میان آنها توزیع شده است، گفت: با توجه به ظرفیت سالن کودکان این خانواده ها به مراسم شب یلدا دعوت می‌شوند.