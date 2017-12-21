اساتید دانشگاه شاگرد پروری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح پنجشنبه در شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی دانشگاه های سراسر کشور که در هتل خورشید تابان مشهد برگزار شد اظهار کرد: انتقال تجارب دبیران کار ارزنده ای به شمار می رود. ۷۰ هزار استاد طی ۶ سال گذشته در این جلسات شرکت کردند و حدود ۳ هزار دوره آموزشی مانند موضوعات سیاسی، مباحث معرفت شناسی،‌ دین و اخلاق برگزار شده است.

وی افزود: اگر دانشگاه ها بخواهند نقش اصلی خود را که حل مسائل و مشکلات مردم و جامعه است ایفا کند اساتید در این میان نقش اساسی را ایفا می کنند و در قبال مردم مدیون آنها هستند و در ابن میان اگر اساتید رکن اصلی را ایفا می کنند استادان هم اندیش دانشگاه ها، نقش مهمتر و مضاعفی را در دانشگاه ها بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به استادان حاضر در جلسه تاکید کرد: در این بین باید میزان اثر بخشی شما را با وجود شاخص هایی اندازه گیری ، آسیب شناسی و بر مبنای آن برنامه ریزی کنیم. برای مثال مشخص شود هر استاد چه وظیفه ای دارد و ضعف ها و قوت ها و اثربخشی اساتید مشخص شود. شما اساتید نقش تصمیم سازی خود را فراموش کرده اید. برخی ابتکارات در اختیار شما قرار دارد و برخی در اختیار من، منتها نقش تصمیم سازی خود را فراموش نکنید که نقش سازنده ای است. همینطور که من از شما مطالبه می کنم شما از من نوعی مطالبه کنید و خود را دست کم نگیرید تا آموزش عالی متحول شود.

وی ادامه داد: آنچه که در اساتید می بینیم محصول آن در حوزه پژوهش و سپس حل مسئله است. محصول اساتید دانشجویان فارغ التحصیل هستند. این‌ موضوع که چقدر فرهنگ اسلامی و فرهنگ عرق ملی و دینی به دانشجویان تزریق کردیم مهم است چراکه حاصل تربیت اساتید دانشجویان هستند و اینکه چه دانشی به آنها تزریق کردیم و به لحاظ دینداری و خودباوری خلاقیت چه چیزی به این مجموعه افزوده ایم نیز حائز اهمیت است. شما اساتید هم اندیشی در حوزه بصیرت و دانش افزایی چه فعالیت هایی انجام داده اید و بر همین اساس یک سری شاخص ها را مشخص کنیم تا به نتیجه برسیم.

رهبر با تاکید به اینکه ارتباط سیستماتیک با اساتید نداریم گفت: این‌مهم نیاز به بررسی دارد و اگر این ارتباط وجود داشته باشد، حس سرشاری از غرور ملی و خدمت به دانشجو تزریق می شود و در این صورت استاد نقش خود را ایفا کرده است‌. استاد باید مدافع خلاقیت دانشجو باشد و از آموزش محوری به ابتکار محوری تبدیل شود.

وی افزود: این موضوع که چقدر اساتید مسئله می شناسند تا دانشجویان به خلاقیت دست یابند و چقدر استاد نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی آشنایی دارند، مهم ارزیابی می شود و اگر ندانست و نتوانست یک جای کار ایراد دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه ما شاگرد پروری نمی کنیم ابراز کرد: چقدر به موضوع شاگرد پروری توجه می شود؟ و استاد چقدر برای دانشجو وقت می گذارد؟. متاسفانه باید گفت تنها جایی که استاد برای دانشجو وقت می گذارد، در موضوع پایان نامه است و این ارتباط بین دانشجو و استاد قطع است و حرمتی بین این دو نیست. وظیفه شما این است که بصیرت نسبت به مسائل پیرامونی خود داشته باشید و اساتید به یک تیم تبدیل شوند تا مشکلات را ارزیابی و سپس مدیریت کنند. بعد از آن دانشجویان در این تیم حاضر شوند و از دانشجو برای حل مسائل کمک بگیرند و اینکه در کجای جامعه ما اساتید در مورد مشکلات فکر می کنند، نیز مشخص شود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: تا زمانی که ‌اساتید مسائل صنعت را درک نکنند به پیشرفت همه جانبه نخواهیم رسید. اساتید فقط برای آموزش، آموزش می دهند. باید دبیران کشور طرحی نو براندازند. مسئولان و شما هرکدام وظیفه ای دارند و اینکه فکر کنیم مسئولان مانند من، همه چیز را می دانند و همه ابزار را در اختیار دارند اشتباه است.

رهبر در خصوص بروز فتنه در دانشگاه ها و حل آن تصریح کرد: در فتنه ۸۸ در دانشگاه تهران که مرکز فتنه بود لشکری برای مقابله نداشتیم که در برابر فتنه بایستیم. بلکه آن تعداد اندک فتنه را خنثی کردند و اگر در هر دانشگاه آزاد اسلامی حداقل یک نفر باشد که در برابر فتنه بایستد( که حتما آن یک نفر را داریم)، موفق خواهد بود.