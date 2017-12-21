به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند در نشست اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سخنانی بابیان اینکه استان لرستان ۱.۷ درصد مساحت و ۲۵ درصد تنوع زیستی کشور را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی خاص، ۳۵۸ گونه جانوری، هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی، پنج گونه جانوری، ۱۵۰ گونه گیاهی خاص و اندمیک در لرستان وجود دارد.

وی سطح مناطق حفاظت‌شده لرستان را ۴۵۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: ۱۶ درصد مساحت لرستان را مناطق حفاظت‌شده تشکیل می‌دهند.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان با اشاره به جنگل‌های زاگرس بیان داشت: متأسفانه این جنگل‌ها به دلیل ریز گردها و شرایط اقلیمی در حال خشکیده شدن و نابودی هستند.

فتحی بیرانوند با تأکید بر ضرورت احیای جنگل‌های زاگرس تصریح کرد: تأمین آب شیرین، تولید اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و ... ازجمله مزیت‌های جنگل‌های زاگرس است که باید از تخریب و نابودی آن‌ها جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اختصاص اعتبارات آبخیزداری و آبخوان‌داری برای احیای جنگل‌های زاگرس تصریح کرد: همچنین ریز گردها سلامت مردم لرستان با خطر مواجه کرده به‌طوری‌که در برخی از سنوات بالای ۸۰ تا ۱۰۰ روز از روزهای سال به دلیل ریز گردها آلوده بوده است.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس برای اختصاص اعتبارات مدیریت ریز گردها به لرستان گفت: همچنین پرداخت نشدن حق آبه های زیست‌محیطی یکی دیگر از چالش‌های موجود در استان است.

فتحی بیرانوند همچنین بر ضرورت اختصاص لازم برای احیای تالاب‌های لرستان تأکید کرد و گفت: معضل فاضلاب نیز سلامت مردم استان را با خطر مواجه کرده به‌طوری‌که این فاضلاب در دشت‌ها و مزارع کشاورزی رها می‌شوند