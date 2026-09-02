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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

روستای خیاری تنگستان به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

روستای خیاری تنگستان به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از ارتقای سطح ارتباطی روستای خیاری از توابع شهرستان تنگستان با احداث یک سایت همراه، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و رفع مشکل ضعف پوشش شبکه در روستای خیاری شهرستان تنگستان، پس از انجام بررسی‌های فنی و میدانی توسط کارشناسان این اداره‌کل، سایت جدید ایرانسل در این منطقه راه‌اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر گفت: پروژه سایت روستای خیاری، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، توسط شرکت ایرانسل با تکنولوژی طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی گفت: روستای خیاری، روستایی از توابع شهرستان تنگستان که با ۹۴ خانوار و جمعیت ۳۰۲ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

کد مطلب 6935329

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