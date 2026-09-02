روستای خیاری تنگستان به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و رفع مشکل ضعف پوشش شبکه در روستای خیاری شهرستان تنگستان، پس از انجام بررسی‌های فنی و میدانی توسط کارشناسان این اداره‌کل، سایت جدید ایرانسل در این منطقه راه‌اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر گفت: پروژه سایت روستای خیاری، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، توسط شرکت ایرانسل با تکنولوژی طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی گفت: روستای خیاری، روستایی از توابع شهرستان تنگستان که با ۹۴ خانوار و جمعیت ۳۰۲ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.