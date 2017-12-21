به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، استاندار کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، نماینده کرمانشاه در مجلس، فرمانده فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب کشور، معاونین وزیر دفاع و مدیران ارشد استان کرمانشاه در سرپل ذهاب برگزار شد.

‌وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه با تسلیت درگذشت جانباختگان زلزله در استان کرمانشاه اظهار داشت: نیروهای مسلح در کنار دولت از تمام ظرفیت‌ها برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان به نحو مطلوب استفاده کردند.

امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: ‌در زلزله غرب کشور وحدت ملی و حضور همه‌جانبه اقشار مختلف مردم در امدادرسانی و یاری رساندن به مردم مناطق زلزله‌زده نمود عینی داشت.

وزیر دفاع با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری از مناطق زلزله‌زده و دستورات و تاکیدات آنها برای رسیدگی به امور زلزله‌زدگان افزود: ‌خدمات‌رسانی مسئولان به زلزله‌زدگان با قوت ادامه دارد و تا بازگشت شرایط عادی، دولت و نیروهای مسلح در کنار زلزله‌زدگان حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: پس از این بازدید همه قوای کشور دست در دست هم دادند تا خدمات قابل توجهی به زلزله زدگان ارائه شود و در بازدیدی که از مناطق زلزله‌زده داشتم مردم قدردان خدمات مسئولان بعد از وقوع زلزله در کرمانشاه بودند.

امیر سرتیپ حاتمی با چشمگیر خواندن نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در زلزله غرب کشور تاکید کرد: نیروهای مسلح در امدادرسانی ‌به شکل مطلوبی عمل کردند و خدمت‌رسانی آنها تا بازسازی کامل واحدهای مسکونی مناطق زلزله‌زده ادامه دارد.

وزیر دفاع با اشاره به حضور همه‌جانبه و همدلی مردم و مسئولان در زلزله کرمانشاه ‌گفت: بحمدالله تاکنون اقدامات خوبی برای زلزله زدگان صورت گرفته ولی با توجه به سردی هوا باید در اسکان سریع مردم در کانکس اقدام فوری شود.

وی از خدمات تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای مسلح، اورژانس و ... در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان قدردانی کرد و خواستار انجام کار فرهنگی برای زلزله‌زدگان شد.

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با ارائه گزارشی وضعیت استان پس از وقوع زلزله، خواستار تداوم کمک ها به مردم منطقه شد.

احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز در این جلسه گزارشی از مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده، استمهال وام‌های مردم را خواستار شد و بر تداوم کمک‌های روحی و روانی و تهیه‌ کانکس برای مردم تاکید کرد.

امیر آریانفر ارشد آجا در منطقه غرب کشور نیز در این جلسه با تقدیر از حضور و حمایت مقام معظم رهبری در مناطق زلزله‌زده گفت: بعد از وقوع زلزله ۱۱ یگان از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمت به مردم وارد صحنه شدند.

وی با بیان اینکه بلافاصله ۳۴ فروند بالگرد ارتش برای امدادرسانی به حالت آماده باش درآمدند، افزود: به تمام بیمارستان‌های ارتش در استان اعلام آماده باش شد و امدادرسانی به صورت جهادی و انقلابی توسط ارتش آغاز شد.

امیر آریانفر با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از زیر آوار توسط نیروهای ارتش بیرون کشیده شده اند، گفت: تجهیزات مهندسی ارتش از همان لحظه وقوع زلزله در منطقه مستقر شد تا ‌امدادرسانی تشریع شود.

وی توزیع روزانه غذا به میزان ۶۰ هزار پرس، ارسال ده‌ها هزار پتو و اقلام خوراکی به مناطق زلزله‌زده را از دیگر اقدامات ارتش اعلام کرد و گفت: به مناسبت شب یلدا ۱۰ هزار بسته پذیرایی بین مردم توزیع می‌شود.‌

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) نیز در این جلسه با برشمردن مهم‌ترین اقدامات سپاه در مناطق زلزله‌زده گفت: بعد از وقوع زلزله یگان‌های لشکر حضرت نبی‌اکرم (ص) و قرارگاه نجف استان در مناطق زلزله برای امدادرسانی حضور یافتند.

سرهنگ پاسدار مجتبی بیاتی از حضور ‌۷ گروه مهندسی از نیروی زمینی سپاه در مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار داشت: ۱۸۰ دستگاه آمبولانس از سایر استان‌ها نیز برای خدمات‌رسانی به منطقه اعزام شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با بیان اینکه سپاه، مناطق زلزله زده را در بین ۳۲ سپاه استانی برای خدمات‌رسانی تقسیم کرد، گفت: ۱۳۰۰۰ ‌تخته چادر و ۵۰۰۰۰ هزار تخته پتو از سوی سپاه در بین مردم توزیع شد.

وی با بیان اینکه سپاه ۸ هزار سکو در روستاها برای نصب کانکس ساخت، گفت: سپاه تاکنون ۶ هزار کانکس ساخته و به واگذار کرده است.

در این بازدید همچنین مدیر بنیاد مسکن، ‌شهردار و سایر مسئولین سرپل ذهاب گزارشی از وضعیت این شهرستان پس از وقوع زلزله ارائه دادند.‌