محمد حسین مقیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر عدم توجه به برخی شایعات، در خصوص دعوت مردم به خروج از تهران اظهار داشت: مردم دعوت به هوشیاری شدند، خطری در تهران وجود ندارد، اما باید هوشیاری را نیز حفظ کرده و اماکن امن منزل را تشخیص دهیم و در آن اماکن بمانیم.

وی اضافه کرد: جای نگرانی نیست و هیچ کس نمی تواند زلزله را پیش بینی کند.

استاندار تهران گفت: نیازی به خروج مردم از تهران نیست و تمام نیروهای امدادی و انتظامی و خدمات رسان در سراسر استان تهران در حالت آماده باش قرار دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد.