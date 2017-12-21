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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

استاندار تهران:

نیازی به خروج مردم از تهران نیست

نیازی به خروج مردم از تهران نیست

تهران- استاندار تهران با تاکید بر عدم توجه به برخی شایعات، در خصوص دعوت مردم به خروج از تهران، گفت: نیازی به خروج مردم از تهران نیست.

محمد حسین مقیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر  با تاکید بر عدم توجه به برخی شایعات، در خصوص دعوت مردم به خروج از تهران اظهار داشت: مردم دعوت به هوشیاری شدند، خطری در تهران وجود ندارد، اما باید هوشیاری را نیز حفظ کرده و اماکن امن منزل را تشخیص دهیم و در آن اماکن بمانیم.

وی اضافه کرد: جای نگرانی نیست و هیچ کس نمی تواند زلزله را پیش بینی کند.

استاندار تهران گفت: نیازی به خروج مردم از تهران نیست و تمام نیروهای امدادی و انتظامی و خدمات رسان در سراسر استان تهران در حالت آماده باش قرار دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 4178982

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