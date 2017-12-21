ارومیه تاپایان سال به شبکه ریلی کشور متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی حمل و نقل کشور در ارومیه با بیان اینکه راه آهن سریع السیر تبریز و ارومیه در سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب شده و مطالعات آن در حال اجراست افزود: ارومیه تا پایان سال جاری به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱درصد ترانزیت کشور از جاده های آذربایجان غربی انجام می شود اظهارداشت: آذربایجان غربی دارای پتانسیل مرزی است و۱۱درصد حمل و نقل و ترانزیت کشور در جاده های این استان انجام می شود که باید به بهترین شکل ازاین فرصت استفاده کرد.

کهوریان اولویت اول حمل و نقل استان را رسیدگی به شبکه حمل ونقل دانست و تصریح کرد: از آغاز دولت یازدهم اقداماتی در ارتباط با جاده های آنتنی استان همچون نقده ،پیرانشهر ،تمرچین انجام شده است تا با تعریض جاده ها به بزرگراه تبدیل شوند.

وی راه آهن را از مطالبات مردم استان دانست و افزود:در دو سال اخیر در این خصوص کارهای زیادی انجام شده وتاپایان سال جاری وعده بهره برداری راه آهن ارومیه داده شده است و قطار سریع السیر ارومیه- تبریز نیز مصوب شده و مطالعات آن در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به ایمنی راهها نیز اشاره کرد و گفت: در بحث ایمنی راهها با مشکلاتی روبرو هستیم که باید اصلاح هندسی یا خط کشی شوند و نقاط حادثه خیز استان ایمن سازی شود.

کهوریان خاطرنشان کرد: در هشت ماه گذشته امسال تلفات درون شهری نسبت به سال گذشته ثابت و تلفات برون شهری کاهش داشته که این نشان از پایین امدن تلفات است.