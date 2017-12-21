هنگام زلزله ۳۰درصد ظرفیت بیمارستان ها در اختیار مصدومان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه پنج شنبه در جلسه مدیریت بحران استان تهران گفت: از بین دستگاه های عضو ستاد بحران نیروی انتظامی بهترین عملکرد را داشته است.

وی مهم ترین موضوع در مدیریت بحران را امدادرسانی دانست و افزود: باید هماهنگی های لازم برای امداد رسانی سریع در صورت وقوع حادثه احتمالی وجود داشته باشد.

وی با بیان این که مدیریت بحران در شهر تهران بر عهده شهرداری تهران است، گفت: در صورت لزوم برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جلسات ستاد مدیریت بحران شهر تهران هم شرکت خواهم کرد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش امکانات مدیریت بحران در سطح این استان تاکید کرد و گفت: برای مدیریت بحران در استان تهران نیاز به امکانات بیشتری هستیم، ، طی ۳روز آینده امکانات و تجهیزات امدادی هلال احمر خریداری شود تا کمبودی از نظر امکانات امدادی نداشته باشیم.

وی افزود: اکثر شهرستان های استان تهران دارای سوله مدیریت بحران هستند.

مقیمی بر آموزش همگانی هنگام بروز زلزله ضروری نیز تاکید کرد و گفت: آموزش همگانی باید از طریق رسانه ملی و فضای مجازی صورت بگیرد.

استاندار تهران گفت: در بحث امداد و نجات باید علاوه بر ساخت سوله های مدیریت بحران در سطح استان از ظرفیت مکان های عمومی نظیر مسجد ،مدرسه یا ورزشگاه استفاده کنیم و با رفع ایرادات اعضا ستاد مدیریت بحران در صدد هستیم تا مشکلات این حوزه را برطرف کنیم و مدیریت بهتری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: هنگام بروز زلزله باید ٣٠درصد ظرفیت بیمارستان ها در اختیار مصدومان زلزله قرار گیرد.

مقیمی اضافه کرد: استان های مرکزی،قم،البرز و مازندران ؛استان های معین تهران در صورت وقوع زلزله هستند و اصفهان نیز به عنوان استان پشتیبان تهران در صورت وقوع زلزله تعیین شده است.

استاندار تهران گفت: اورژانس هوایی و پدبالگرد، ایجاد شبکه های ریلی زیرزمینی ویژه انتقال مصدومان در هنگام وقوع زلزله احتمالی و رفع مشکل تردد در استان تهران ضروری بنظر می رسد.

ابراهیم تاجیک نوری، معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: سامانه هوشمند هلال احمر به محض وقوع زلزله مشخصات زلزله را ارائه می دهد و در این راستا برای هر شهرستان این سامانه فعال است.