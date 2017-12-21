شهدای مدافع حرم راه آزادی قدس را هموار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا سلمانپور عصر پنجشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای شهر بوشهر، اظهار داشت: شهدای عزیز همان طور که برای آخرت ملت ایران برنامهریزی کرده بودند و در این راه جانشان را دادند برای دنیای ما نیز برنامه دارند.
سلمان پور ادامه داد: شهدای والامقام ما بعد از سالها میآیند تا به ما کمک کنند اگر انقلابی هستیم انقلابیتر شویم و اگر جهادی هستیم جهادیتر عمل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تا روزی که تفکر بسیجی و روحیه شهادتطلبی باشد، هیچ قدرتی نمیتواند با اسلام و مکتب تشیع رویارو شود، بیان کرد: پیروزی جبهه مقاومت، اضمحلال داعش و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه و عراق ثمره خون شهدا است.
وی افزود: قطعا اگر امروز جمهوری اسلامی پس از انقلاب روی پای خود ایستاده و در مقابل زورگوییهای آمریکا و همپیمانانش سرافراز است به دلیل روحیه شهادتطلبی بوده و باید قدر این مسئله را بدانیم که انقلاب توانسته روحیه را در جامعه زنده کند.
فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاههای استان بوشهر با اشاره به اینکه شهدای حرم خون تازهای در رگهای اسلام و انقلاب اسلامی جاری ساختند و نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش بیمه کردند، تاکید کرد: شهدای مدافع حرم با جاننثاری خود در بیرون از مرزهای ایران اسلامی راه فتح و آزادی قدس شریف را هموار کردند و انشالله هر چه زودتر این آزادی را کشورهای اسلامی جشن خواهیم گرفت.
سلمان پور تاکید کرد: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی از برکت خون شهیدان و به جرات میتوان گفت که تمام عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی همه نتیجه خون این شهیدان است.
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