به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عنایتی شامگاه پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی تیمش در برابر تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان، از ذوبآهن با عنوان قطب فوتبال کشور یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط بهتری که ذوبآهن نسبت به ما دارد و اینکه ما نتوانستیم در نقل و انتقالات موفق عمل کنیم، بازی با این تیم، برای ما بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکیپوشان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت، ادامه داد: اگرچه بازی با ذوبآهن بازی بسیار سختی خواهد بود اما ما تمام تلاشمان را به کار میگیریم تا دست پر از اصفهان برگردیم.
سرمربی تیم فوتبال مشکیپوشان پیرامون عملکرد این تیم در نقل و انتقالات افزود: تیمی که بر اساس تفکرات خود عمل میکند شرایط بهتری دارد اما با توجه به شرایط نیمفصل، متاسفانه ما نتوانستیم مطابق تفکرات خود عمل کنیم.
وی با بیان اینکه مشکیپوشان به دنبال جذب بازیکنان خارجی هستند ادامه داد: تیم ما به بازیکنان زیادی نیاز داشت که با توجه به اینکه نتوانستیم تفکرات خود را پیاده کنیم، به دنبال جذب بازیکنان خارجی هستیم.
عنایتی بقا در لیگ را برای مشکیپوشان مساوی با قهرمانی دانست و گفت: اگر در لیگ بمانیم خودم یک جام میخرم و با بازیکنان بالای سر میبریم.
وی در ارتباط با اضافه شدن جباری به این تیم افزود: خودم شخصا با مجتبی جباری صحبت کردم و از او خواستم با ما همکاری کند اما هنوز جواب قطعی از او نگرفتم و امیدوارم وی در همین روزهای اخیر پاسخ ما را بدهد.
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