دسترسی به اینترنت قانون شهروندی انگلیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنیواطلس، دولت انگلیس اعلام کرد از ۲۰۲۰ میلادی دسترسی به پهنای باند اینترنت یکی از حقوق قانونی شهروندان این کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر تهیه کنندگان خدمات باید برای تمام درخواست کنندگان این خدمت را فراهم کنند.

این در حالی است که شرکت BT بزرگترین تهیه کننده خدمات مخابرات انگلیس اعلام کرده به طور داوطلبانه دسترسی اینترنت جهانی را برای تمام نقاط انگلیس فراهم می کند.

به هرحال جزئیات قانون مذکور در ماه های آتی تعیین می شود اما تاکنون مشخص شده تا ۲۰۲۰ میلادی تمام افراد در انگلیس باید به اینترنت ۱۰Mbps دسترسی داشته باشند.