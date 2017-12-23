اولین کلاسیکو لالیگا بدون MSN و BBC

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازی‌های هفته هفدهم لیگ فوتبال اسپانیا دو تیم بارسلونا و رئال مادرید امروز ساعت ۱۵:۳۰ در سانتیاگو برنابئو به مصاف هم می‎روند. روزنامه مارکا در آستانه این بازی در گزارشی اشاره کرده که این اولین ال‎کلاسیکو بدون MSN و BBC است.

از تابستان ۲۰۱۴ که لوئیس سوارس به نیوکمپ آمده همه کلاسیکوها تحت‌‎الشعاع نام ۳ بازیکن از مثلث هجومی دو تیم بوده است. اما این بار دیگر این طور نیست.

امروز اولین ال‎‏کلاسیکو لالیگا از زمانی که نیمار بارسلونا را ترک کرده و به پاریس رفته برگزار می‎شود. نیمار یکی از بازیکنان مثلث هجومی بارسا بود و از زمان جدا شدنش والورده بازیکنان زیادی را در پست او امتحان کرد. دنیس سوارس، جرارد دلوفئو، پاکو آلکاسر، آندره گومز و ..... البته که هیچ یک به اندازه ستاره برزیلی کارایی نداشتند و در نتیجه والورده متوجه شد به جای مهاجمان باید تمرکزش را روی همه بازیکنان بگذارد.

در تیم مقابل هم مشکلی مشابه وجود دارد. مثلث هجومی رئال همیشه با بارسا مقایسه می‏‌شده و در سال‎های اخیر بسیاری از مطالب رسانه‌ها مربوط به آمار این دو مثلث بوده است. اما این بار گرت بیل به تازگی از مصدومیت بازگشته و مشخص نیست چه مدت در ترکیب قرار خواهد گرفت یا اصلا بازی خواهد کرد یا نه و اگر هم بازی کند کمتر کسی از خطر او به اندازه فصول گذشته می‌ترسد. شاید او تعویضی زیدان باشد تا بتواند از زمان ورود به زمین شرایط را تغییر دهد.

در واقع امروز نوع جدیدی از ال‎کلاسیکو را خواهیم دید؛ بدون تکه به نیمار و بیل و مثلث‎های هجومی و البته در عصری جدید.