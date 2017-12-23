به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نیک روش رئیس جدید سازمان بسیج دانشجویی کشور در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید این سازمان، با بیان اینکه سازمان بسیج دانشجویی باید بستر لازم را برای گسترش انقلاب اسلامی فراهم کند، اظهار کرد: افق های دوری که تشکیل هسته های مقاومت اسلامی و تشکیل حکومت جهانی اسلام را نشان می دهد، از جمله افق های حرکت بسیج دانشجویی است.

وی افزود: بسیج دانشجویی با تربیت نیروهای در تراز انقلاب اسلامی امروز به خوبی در راه حفظ این انقلاب نقش آفرینی می کند.

نیک روش با اشاره به اینکه تاثیرگذاری دانشجویان طلاب و دانشجویان در جامعه بسیار زیاد است، اظهار کرد: هر دو قشر متصل به بدنه علمی هستند و به واسطه ویژگی های ممتازی مانند خلوص، بصیرت و اتصال به عقبه علمی، در صحنه عمل به موقع اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عرصه سیاسی آخرین عرصه تجلی بسیج دانشجویی است، گفت: پیگیری نقش آفرینی در انقلاب اسلامی محدود به حوزه سیاسی نیست، بلکه عرصه خدمات اجتماعی در خدمت رسانی به مردم نیز بسیار مهم است، بسیج دانشجویی قبل از اینکه اقدامی را از نهادهای کشور مطالبه کند، در کف میدان خود اقدام و عمل خواهد کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: تلاش های بسیج دانشجویی در عرصه جهاد و سازندگی در نقاط دور افتاده، یکی از مصادیق از بین رفتن دیوار بین بسیج و لایه های مستضعف جامعه است.

نیک روش کارآمدی را نیاز امروز انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: کارآمدی انقلاب اسلامی بدون عقبه علمی، عملی نیست. ظرفیت علمی معارف اسلامی نه برای اداره کشور بلکه برای اداره جهان کافی است که یکی از زمینه های خوب برای اتصال بسیج طلبه و بسیج دانشجویی ست.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی باید طلایه دار شکستن هیمنه عقبه علمی غرب در دانشگاه های کشور باشد، گفت: بسیجی ها، خط شکنان جبهه های انقلاب اسلامی هستند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در پایان، خاطرنشان کرد: با مشکلات بیگانه نیستیم و به آنها آگاهی داریم، اما امید داریم با کمک همه بسیجیان چه در سازمان بسیج دانشجویی و چه در نواحی و دانشگاه های سراسر کشور بتوانیم در این مسئولیت موفق شویم.