به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، در مراسم تحلیف سومین دوره رزم مقدماتی دانش پژوهان ارتش جمهوری اسلامی که صبح امروز در مرکز آموزش درجه داری جوادالائمه برگزار شد، ضمن تبریک پایان دوره رزم مقدماتی به درجه داران جوان آجا، اظهار داشت: شما عزیزان امروز رسماً به صف مجاهدان ارتش جمهوری اسلامی پیوستید که جای افتخار دارد.

وی افزود: امروز شما جوانان جا پای مردان بزرگ و با اراده‌ای گذاشته‌اید که هشت سال دفاع مقدس را با موفقیت پشت سر گذاشتند و در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کردند.

امیر سیاری با اشاره به وظایف و ماموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: طبق ماموریت‌هایی که برای ارتش کشور در نظر گرفته شده است، دفاع از تمامیت ارضی و حفظ و صیانت از استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده تک تک ما است.

وی با تاکید بر افزایش و ارتقای روز افزون قدرت ارتش جمهوری اسلامی در اجرای موفقیت آمیز ماموریت‌ها گفت: جهت حفظ کشورمان از هر تهدیدی باید همواره در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی، با قدرت و اقتدار حضور داشته باشیم تا کسی جرات تعدی به مرزهایمان را به خود ندهد و هر تهدیدی در نطفه خفه شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی از بهمن ۵۷ تاکنون با توطئه‌های مختلف به‌دنبال تضعیف و لطمه زدن به ایران اسلامی بودند، اضافه کرد: با حضور جوانان برومند و مومنی چون شما نتوانستند هیچگونه خدشه‌ای را به نظام و کشورمان وارد کنند.



وی با بر شمردن ویژگی‌هایی که یک فرد نظامی باید داشته باشد، گفت: یک نظامی باید تکیه بر ایمان، اخلاص، خودباوری و شهادت‌طلبی داشته باشد.

امیر سیاری افزود: امروز دشمن تمام امکاناتش را در جهت خدشه وارد نمودن بر ایمان شما جوانان به‌کار بسته، چون دشمن اطلاع دارد انسان بی‌ایمان قادر به جنگیدن نیست و خدارا شاکریم که ارتش ما امروز معنویت مدار و ایمان محور است.

وی ادامه داد: دومین ویژگی دانش اندوزی است، لذا باید به سمت تخصص و مهارت افزایی بروید چراکه امروز علم و دانش و تخصص بر فضای جنگ مسلط است. لذا باید بر دانش خود بیفزاییم و در مرزهای تخصص و دانش حرکت کنیم، تا جایی که تجهیزات مورد نیاز خود را در داخل بسازیم.

وی سومین ویژگی را روحیه سلحشوری دانست و گفت: با روحیه سلحشوری می توان سختی‌ها را تحمل کرد و کارها را پیش برد.

امیر سیاری در پایان با اشاره به اهمیت حفظ و حدت و روحیه برادری در سطح نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: وحدت کلید پیروزی است و همه در نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج دست به دست هم می‌دهیم تا نظام اسلامی را از گزند دشمنان حفظ کنیم.