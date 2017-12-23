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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

قضاوت بنیادی فر در رقابت های ای اف سی کاپ

قضاوت بنیادی فر در رقابت های ای اف سی کاپ

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای قضاوت دیدار دو تیم بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد در رقابت های ای اف سی کاپ را به داوران ایرانی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران قضاوت دیدار دو تیم بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد از مرحله مقدماتی رقابت های ای اف سی کاپ ۲۰۱۸ - جنوب آسیا به داوران ایرانی ابلاغ کرد.

دیدار بین تیم‌های بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد از مرحله مقدماتی رقابت های ای اف سی کاپ ۲۰۱۸ -  جنوب آسیا روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در حالی در هند برگزار می‌شود که موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط، محمدرضا ابوالفضلی، کمک اول و سعید علی نژادیان کمک دوم قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین پیام حیدری نیز به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.
ناظر داوری از مالزی و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا از کشور گوام است.

کد مطلب 4180167
زینب حاجی حسینی

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