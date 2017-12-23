قضاوت بنیادی فر در رقابت های ای اف سی کاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران قضاوت دیدار دو تیم بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد از مرحله مقدماتی رقابت های ای اف سی کاپ ۲۰۱۸ - جنوب آسیا به داوران ایرانی ابلاغ کرد.

دیدار بین تیم‌های بنگلور هند و ترانسپورت یونایتد از مرحله مقدماتی رقابت های ای اف سی کاپ ۲۰۱۸ - جنوب آسیا روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در حالی در هند برگزار می‌شود که موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط، محمدرضا ابوالفضلی، کمک اول و سعید علی نژادیان کمک دوم قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین پیام حیدری نیز به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.

ناظر داوری از مالزی و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا از کشور گوام است.