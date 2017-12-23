محمدرضا درند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز پنجمین جشنواره منطقه ای معلولین زاگرس در استان کرمانشاه از روز گذشته گفت: این جشنواره با اجرای نمایش «قلمبه‌ها» کار خود را از دیروز ۱ دی ماه آغاز کرد و تا ۴ دی ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نمایش قلمبه ها داستانی به نویسندگی «وحید خسروی» و کارگردانی مشترک «وحید خسروی» و «زینب باغبانی» است که در مجموعه تئاتر شهر (سالن پلاتو) به روی صحنه رفت.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره منطقه‌ای تئاترمعلولین زاگرس در این نمایش «شیما کاظمی» نقش دختر، «نشمینه مرتب پور»، «ستاره حبیبی» و «زینب کهریزی» در نقش قلمبه ها و «زینب باغبانی» نقش مادر، ایفای نقش می‌کنند.

وی در خصوص سایر عوامل این نمایش گفت: وحید خسروی کار طراح صحنه و لباس و علیرضا امامی کار موسیقی این نمایش را عهده دار بود. زینب باغبانی نیز به عنوان منشی صحنه، حسین نادری به عنوان طراح نور و مهدی اسدی تبار در بخش طراحی پوستر و بروشور در این نمایش حضور داشتند.

درند گفت: روایت این نمایش، قصه دختر بچه ای است که بخاطر اتفاقاتی که در مدرسه برایش افتاده عصبی می شود و خشم و عصبانیت صفت اخلاقی او می شود.

وی تصریح کرد: در این نمایش چند کاراکتر به نام قلمبه ها نیز در کنار دختر قصه ما کاراکتر خشن هستند و این دختر در نهایت می فهمد که خشونت علی رغم چهره جذابی که در ابتدا برای او دارد، احساس بدی به او می دهد و خشونت را کنار می گذارد تا به آرامش برسد.

این مسئول همچنین از اجرای اولین نمایش خیابانی در پنجمین جشنواره تئاتر معلولین زاگرس طی اولین روز این جشنواره خبر داد و گفت: این نمایش با نام «ماده هفت» به اجرا درآمد.

درند تصریح کرد: نمایش «ماده هفت» به نویسندگی مرتضی اسدی مرام و کارگردانی گلنار اکبری در فضای باز تالار انتظار کرمانشاه اجرا شد.

وی افزود: مجید احمدی، در نقش داماد کم بینا، طبیبه کاظمی در نقش عروس جسمی حرکتی و حسین نادری، در نقش مرد بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره منطقه‌ای تئاترمعلولین زاگرس به دیگر عوامل این نمایش اشاره کرد و گفت: طراحی فضا را گلنار اکبری و حسین نادری و طراحی پوستر و بروشور را مهدی اسدی تبار عهده دار بود.

درند در خصوص این نمایش گفت: نمایش «ماده هفت» داستان زوج معلولی است که با تمام محدودیت هایشان برای برگزاری مراسم عروسی خود به دنبال شغل هستند اما مدام با در بسته مواجه می شوند که در نهایت بر اساس ماده هفت قانون حمایت از معلولین می توانند مشغول به کار شوند.