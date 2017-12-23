به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌معاونت میراث فرهنگی در این موزه بالغ‌بر ۳۰۰ قلم اشیای مرتبط با صدا که طی سه دهه از سوی حسین ساجدی پژوهشگر، مولف و موسیقیدان جمع آوری شده به نمایش گذاشته می‌شود.

حسین ساجدی هدف از راه اندازی این موزه را علاوه بر جاذبه گردشگری، حفظ گنجینه‌های هنری، شناسایی و شناساندن جایگاه والای فرهنگ ایرانی، پژوهش، آموزش و تقویت بنیانهای فرهنگی در مقابل فرهنگ‌های مهاجم عنوان کرد و گفت: موسیقی هنر همزاد بشر و زبان مشترک دنیاست و از این رو تهاجم فرهنگی و رسوخ در ساختارهای فرهنگی ملل بویژه درقشر جوان بیشتر از طریق موسیقی صورت می‌گیرد.

این مجموعه دار و نوازنده تار ایرانی که اشیای مرتبط با صدا را طی سه دهه جمع اوری کرده و در حال حاضر نیز به این فعالیت ادامه می‌دهد گفت: در بخشی از این موزه انواع سازهای زهی مضرابی، زهی آرشه ای، کوبه ای، بادی، کلاویه دار و دربخش موسیقی ملی و بومی‌سازهای مشترک بین اقوام ایرانی و ملل مختلف به نمایش درمی‌اید.

ساجدی آرشیو صوتی را از دیگر بخش‌های این موزه بر شمرد و افزود: در این آرشیو اذان موذن‌ها، مجموعه‌های صوتی قاریان، تعزیه خوانان، چاوش خوانان، پرده خوانان، منقبت خوانان، شبیه خوانان مناسبت‌های ملی و مذهبی، اواز خوانان قدیمی‌همچون اقبال، سید احمد خان و آثار ارزشمند موسیقی‌های فاخر نگهداری و در دسترس پژوهشگران و دانش پژوهان این رشته و سایر علاق مندان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی در این موزه همچنین دیگر آلات مرتبط با صدا همچون کوبه درها و دارالحکومه و کاروانسراهای قدیمی و زنگوله‌هایی از دوره صفویه تا کنون، در کنار اشیایی همچون رادیو، گرام، گرامافون‌های هندلی، صفحه‌های موسیقی، رادیوهای لامپی قدیمی؛ دستگاه‌های نمایش اسلاید، آپارات، دستگاه ریل، آخرین نسل تلویزیون‌های سیاه و سفید، ضبط صوت‌های قدیمی‌و... به نمایش گذاشته می‌شوند.

حسین ساجدی پژوهشگر، موسیقیدان و مولف کتاب‌های " تاملی در قلمرو موسیقی" و " هم آوازان" متولد ۱۳۴۱ شهر تبریز است. وی رئیس خانه موسیقی تبریز، عضو هیات مدیره انجمن موسیقی آذربایجان شرقی، عضو شورای موسیقی استان، عضو شورای نظارت بر آموزشگاههای آذربایجان شرقی، مدیر مسئول آموزش موسیقی و ... در کارنامه کاری خود دارد.