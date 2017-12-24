به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت‌احوال استان اردبیل صبح یکشنبه در این مراسم ثبت وقایع هویتی را یکی از مسئولیت‌های خطیر ثبت‌احوال دانست.

اسد حسن‌زاده با تأکید به اینکه اساس تمامی برنامه‌ریزی‌ها آمارهای هویتی است، اضافه کرد: به همین دلیل ثبت‌احوال کیفیت‌بخشی مداوم به عملکرد خود و پوشش جامعه هدف را قویاً دنبال می‌کند.

وی رویکرد جدید ثبت‌احوال را ارائه خدمات الکترونیک و صیانت از اطلاعات هویتی برشمرد و افزود: در همین راستا طی سال‌های اخیر صدور کارت ملی هوشمند و شناسنامه مکانیزه در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل ثبت‌احوال استان تا به امروز ۶۰ درصد از واجدین شرایط در استان اردبیل کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: علاوه بر این برای ۵۰۰ هزار نفر نیز شناسنامه مکانیزه صادر شده و این روند تداوم دارد.

وی با بیان اینکه این دو زیرساخت می‌تواند منجر به صیانت از اطلاعات هویتی افراد شود، متذکر شد: علاوه بر این فرصت سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد نیز به صفر خواهد رسید.

مدیرکل ثبت‌احوال استان تأکید کرد: ضروری است سایر شهروندان نسبت به دریافت کارت ملی هوشمند و شناسنامه مکانیزه اقدام کرده و از خدمات جدید ثبت‌احوال برخوردار شوند.

در این مراسم سند هویتی شهدای مدافع حرم استان اردبیل نیز رونمایی شد.