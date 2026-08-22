به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نهادهای حقوق بشری و محیط زیستی در آفریقای جنوبی با توجه به مواضع پرتوریا در حمایت از آرمان فلسطین از دولت خواسته اند مجوز لازم به شرکت ناویتاس پترولیوم مرتبط با رژیم صهیونیستی را برای فعالیت در یکی از سایت های نفتی دریایی حوزه منطقه ساحلی اورنج ندهد.

بر اساس این گزارش، نهادهای مذکور با ارسال نامه ای خطاب به وزیر منابع معدنی و نفتی از مقامات آفریقای جنوبی خواسته اند مانع مشارکت شرکت مذکور در این پروژه نفتی شوند. آنها همچنین به پیامدهای زیست محیطی چنین پروژه هایی نیز اشاره کرده اند.

این شرکت روز چهارشنبه یک قرارداد برای به دست آوردن ۳۷.۵٪ سهام عملیاتی در امتیاز بلوک ۱ CBK فراساحلی در حوزه اورنج را امضا کرد.