  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

مهوش صبرکن در گفتگو با مهر:

یک سال درگیر سریال «عروس تاریکی» هستم/ «عطر تلخ» به فجر ارایه شد

یک سال درگیر سریال «عروس تاریکی» هستم/ «عطر تلخ» به فجر ارایه شد

مهوش صبرکن که این روزها مشغول بازی در یک سریال است می‌گوید بیشتر نقش‌هایی که همسن‌های وی پیشنهاد می‌شود نقش مادر است.

مهوش صبرکن بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول ایفای نقش در یک سریال ۷۰ قسمتی به نام «عروس تاریکی» به کارگردانی محمود معظمی هستم که تاکنون حدود ۱۰ قسمت از آن فیلمبرداری شده است اما به ما از ابتدا گفته اند که حدود یک سال در این سریال کار داریم.

وی افزود: من در این سریال نقش یک مادر را بازی می کنم زیرا در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که همسن و سالان من تنها می توانند نقش مادرها را ایفا کنند و همیشه چند جوان در محوریت آثار سینمایی و تلویزیونی قرار دارند.

صبرکن با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: چندی پیش بازی در فیلم سینمایی «عطر تلخ» به کارگردانی علی ابراهیمی را هم به پایان رساندم که کارگردان این اثر یک فیلم اولی بود و فکر می کنم کار خوبی از آب درآمده است.

این بازیگر اظهار کرد: به تازگی نسخه ای از «عطر تلخ» به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ارایه شده است. در این فیلم هم نقش مادر را بازی می کردم و قصه «عطر تلخ» حول دختر من می چرخید.

وی در پایان گفت: بیشتر فیلمبرداری این اثر در خانه ای در خیابان فرصت انجام شد البته مقداری از آن هم در یک باغی و چند سکانس در داخل یک تله کابین صورت گرفت.

عکس کنار خبر از امیرحسین غضنفری است.

کد مطلب 4181342
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها