«هفته فرهنگی گرگان» نیازمند تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه دوشنبه، در چهاردهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان، که بحث و تبادل نظر در خصوص هفته معنوی گرگان را به مناسبت ورود امام حسن عسکری (ع) در دستور کار داشت، اظهار کرد: این مسأله که امروز به آن می پردازیم بسیار مهم است و باید تاکنون روی آن کار می شد.

وی با بیان این که ما روی داشته های خود کمتر سرمایه گذاری می کنیم، اضافه کرد: حتماً ویژگی خاصی در گرگان مطرح بوده که آن را دارالمومنین نامیده اند، ورود امام (ع) به گرگان جای تأمل و تعقل دارد و ما باید به اصالت و هویت خودمان ببالیم.

گرزین افزود: شورای پنجم گرگان دغدغه های فرهنگی زیادی دارد و باید تلاش کنیم تمام کم کاری های خود را جبران کنیم، در مورد پنج آذر هم چنین بود اما امروز نقطه عطف گرگان است.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: ورود امام تا تولد ایشان دربردارنده شاخصه های زیادی است و در تقویم نمی توان نمونه این هفته را پیدا کرد که از ابتدا تا انتها مبارک باشد.

وی با بیان این که باید در این هفته کارهای فرهنگی هم اتفاق بیفتد، تأکید کرد: در کنار نامگذاری باید بودجه خوبی به آن اختصاص یابد تا کارهای ویژه ای انجام شود و تصویب آن به نام «هفته فرهنگی گرگان» عام تر از هفته معنوی است.