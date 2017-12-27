آغاز واکسیناسیون رایگان بیماریهای دامی در نقاط زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید همتی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز واکسیناسیون رایگان آنتروتوکسمی و تب برفکی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: قاعدتا در پی وقوع زلزله اغلب جایگاه های نگهداری دام و انبارهای علوفه نیز تخریب شده که این موارد موجب استرس سرمایی به دام، سوءتغذیه و کاهش قدرت سیستم ایمنی دام می شود که زمینه ساز بروز بیماری های دامی است.

وی بیماری های تب برفکی و آنتروتوکسمی را از مهمترین بیماری هایی که در این زمان احتمال بروز دارد عنوان کرد و گفت: تب برفکی یک بیماری ویروسی واگیردار دامی است که مهمترین بیماری دامی و بومی کشور بوده و در صورت بروز می تواند درصد بالایی از جمعیت دامی را درگیر کند و همچنین باعث کاهش تولیدات دامی و تلفات در دام های جوان می شود.

همتی بیماری آنتروتوکسمی را یک بیماری باکتریایی برشمرد که بصورت فوق حاد باعث بروز تلفات در دام می شود و این بیماری به دنبال تغییرات رژیم غذایی دام ها و استرس حادث می شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: جهت پیشگیری از این بیماری ها اداره کل دامپزشکی از ابتدای دی ماه واکسیناسیون همزمان آنتروتوکسمی و تب برفکی را آغاز کرده و پیش بینی می شود تمام جمعیت دامی مناطق زلزله زده در مدت ۲۰ روز کاری با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی به صورت رایگان واکسینه شود.

همتی همچنین به دامداران نیز توصیه کرد که همکاری های لازم را با اکیپ های اعزامی داشته باشند و مشاهده هرگونه بیماری به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند و یا با سامانه ۱۵۱۲ تماس بگیرند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پیشگیری از بیماری های هاری، لمپی اسکین و تب برفکی دام سنگین نیز در برنامه کاری اداره کل دامپزشکی استان قرار دارد و تا قبل از پایان سال جاری انجام می شود.