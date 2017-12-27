وکلا به داد مردم خوزستان برسند/ به استان ظلم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصری نژاد پیش از ظهر امروز در همایش سراسری وکلای کشور در اهواز اظهار کرد: رسالتی که در جامعه حقوقی داریم، بسیار عظیم است؛ وکیل جایگاه ویژه ای بین مکاتب آسمانی و حقوقی بشری کم نظیری دارد. یکی از راه های تحقق عدالت، بحث حاکمیت قانون است؛ اگر قانون درست اجرا و در جامعه نهادینه و مردم آن را رعایت کنند؛ قطعا پیشرفت های مهمی در راستای تحقق عدالت خواهیم داشت.

وی افزود: به قانون در معنای لغوی شبیه به اصل و مقیاس و خط کش نگاه می کنند ولی میزان پایبندی به آن بیشتر مهم است. درست وضع شدن قوانین خودش به اجرایی شدن آن کمک می کند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خیلی مهم است و نقش ویژه ای دارد و همچنین به وضع درست قوانین در کشور کمک می کند و این کمیسیون مغز متفکر قانون گذاری در کشور است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر با کانون وکلا در تعامل باشیم و پیشنهادات را بگیریم خیلی از مشکلات و معضلات حل می شود. در کمیسیون حقوقی و قضائی، حاضریم نظرات و پیشنهادات مختلف در حوزه وضع قوانین و یا اصلاح آنها را بپذیریم و بحث خوبی در اوایل مجلس دهم برای شروع قوانین سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران مطرح شد ولی مسکوت ماند.

ناصری نژاد بیان کرد: به صورت نامشروع به خوزستان ظلم روا می دارند؛ از وکلا می خواهم که به داد مردم این استان برسند و به آنها کمک کنند. بحث غلط و اشتباهی، سال های سال در کشور مطرح و عده ای عالمانه یا غیرآگاهانه به آن دامن زده و کشور و مخصوصا خوزستان را دچار مشکل کردند

وی با اشاره به لزوم دفاع از طبیعت، محیط زیست و حق زندگی مردم گفت: اعلام کردند که خوزستان آب های روان بسیاری دارد که به سمت دریا روان می شود و اگر مهار نشود حیف است؛ این بحث ظاهرا خوب است ولی اصلا بحث درستی نیست و به کل کشور ضرر می رساند. ریزگردها که مشکلات حادی را برای کشور ایجاد کرده فقط به خوزستان ضرر نمی رساند؛ درست است که خوزستان را نابود و مشکلات تنفسی برای مردم ایجاد و سلامت آنها را به خطر انداخته ولی هوا که مرز نمی شناسد و به استان های دیگر هم منتقل می شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه خوزستان همیشه مرزبان و مدافع حقوق ایران اسلامی بوده است، گفت: این فکر که آب های مازاد خوزستان باید برگردد و به جاهای مختلف منتقل شود، غلط است. اکنون دبی کارون را پائین آوردند، مارون و کرخه هم آب ندارد و نتیجه آن هم این شد که آب های شور دریا پس زده و رودخانه ها را شور کرده است. نخلستان های آبادان، هندیجان و خرمشهر از بین رفته و نابود شدند و شادگان هم در معرض نابودی است؛ پس این چه فکری است که می گویند آب مازاد هست.