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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

برای حفاظت در مقابل زلزله؛

اشیا موزه ای کاخ گلستان به مخازن امن منتقل می شود

اشیا موزه ای کاخ گلستان به مخازن امن منتقل می شود

برخی آثار موزه ای کاخ گلستان که احتمال خطر برای آنها در هنگام وقوع حوادث مانند زلزله وجوددارد برای جلوگیری از آسیب، در مکان های مناسب،مستحکم شده و یا در صورت لزوم به مخازن امن منتقل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، مسعود نصرتی مدیر مجوعه میراث جهانی کاخ گلستان در این باره گفت: آثار تاریخی نشان دهنده هویت و پیشینه فرهنگی کشورمان است و به معرفی تاریخ و معماری گذشته می پردازد به طوریکه بخش هایی از فرهنگ و هنر یک دوره خاص از تاریخ را روایت می کند، با توجه به اینکه تعداد زیادی از این آثار بر روی کمربند زلزله قرار دارد، نگهداری و مستند سازی آثار در برابر وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله ضروری است.

وی افزود: مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برای احتمال وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله از یک ماه گذشته نشست های تخصصی با موضوع «مدیریت بحران و آسیب شناسی زلزله» با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت میراث فرهنگی هر هفته به مدت ۲ ساعت در این مجموعه برگزار می کند تا اقدامات پیشگیرانه در این باره انجام شود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: بعد از وقوع زلزله تهران در هفته گذشته تمامی آثار و اشیا تاریخی کاخ گلستان بررسی شد خوشبختانه هیچ یک از این آثار آسیبی ندیده است، همچنین ۲ کارگروه تخصصی در بخش کالبدی بنا و اموال فرهنگی و تاریخی برای حفاظت پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در این مجموعه فرهنگی و تاریخی تشکیل شده است و هر ۲ هفته یک بار با برگزاری نشست ها ی تخصصی، تعدادی مصوبه برای حفظ این آثار تصویب می شود، بخشی از این مصوبات اگر نیاز به بودجه نداشته باشد به سرعت عملی  و سایر مصوبات نیز بعد از تأمین اعتبار اجرایی می شود.

نصرتی افزود: باید تمامی آثار مستند سازی شود، تا کنون بخشی از این مستند سازی تخصصی انجام شده است و اکنون نیز این مستند سازی تخصصی ادامه دارد، امید است به زودی تمام کاخ به طور کامل مستند سازی تخصصی شود.

مدیر کاخ گلستان اظهار کرد: بخشی از آلبوم خانه کاخ گلستان که یکی از مهمترین بخش های کاخ بوده و شکنندگی آثار در آن زیاد است و با توجه به این که کپی این آثار نیز در همین مکان نگهداری می شود ضروری است کپی آثار به مکان های امن منتقل شود.

کد مطلب 4184542
فاطمه کریمی

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