«جنون گیاهی» وارد تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۳۵ تابلو نقاشی با عنوان «جنون گیاهی» اثر علیرضا قوجاری نقاش ارومیه ای، از هشتم تا سیزدهم دی در گالری مینا واقع در خیابان پاسداران، گلستان دو، پلاک ۲۰، به نمایش در می آید.

این آثار در قالبی مدرن نگاهی ستایش گرایانه به طبیعت و داستان های آفرینش و جهان سلول ها و مولکول ها دارد و به ترسیم زیبایی و گوناگونی نور متجلی در ذرات هستی می پردازد. در جهان این نقاش سیاهی و تباهی و سکون وجود ندارد و همه اجزا در چرخش و سماع هستند.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه جمعی از نمایندگان استان آذربایجان غربی و مسئولان هنری و فرهنگی وزارت ارشاد حضور پیدا می کنند و در بخش انتهایی آیین گشایش نمایشگاه، پرفورمنس نقاشی- موسیقی توسط قوجاری نقاش و صادق چراغی آهنگساز و نوازنده سازهای بادی اجرا می شود.