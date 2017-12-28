عبدالرحمان قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰ زمین چمن فوتبال چهارمحال و بختیاری با کمبود آب مواجه شده است، اظهار داشت: کاهش بارش ها و خشکسالی موجب کمبود آب برای آبیاری زمین های چمن فوتبال در این استان شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش ها در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است و بر روی منابع اب زیر زمینی اثر گذاشته است.

بهره گیری از زمین های چمن مصنوعی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تلاش های بسیاری برای حفاظت از زمین های چمن فوتبال در استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی بیان کرد: با کاهش آب و خشکسالی باید زمینه بهره گیری از زمین های چمن مصنوعی در این استان مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان با پیگیری های انجام داده مشکلات کمبود اب زمین های چمن را مرتفع کرده است اما باید برنامه ریزی های لازم برای مقابله با خشکسالی برای حفظ این زمین ها در آینده صورت گیرد.